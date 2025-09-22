Cine este Angela, persoana care a creat panică în România cu mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale

Autor: Adrian Zia
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 22:38
1808 citiri
Cine este Angela, persoana care a creat panică în România cu mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale
Cine este Angela, persoana care a creat panică în România FOTO Facebook/SRI

Autoritățile române au declanșat luni dimineață, 22 septembrie, verificări în mai multe școli și unități medicale din București și din țară după ce pe adresele oficiale au sosit e-mailuri în care un necunoscut amenință: „Voi intra în școală cu două pistoale Beretta” și „Voi provoca un adevărat masacru”.

Mailul cu mesajul de amenințare trimis pe adresele oficiale ale unor școli, grădinițe și spitale ar fi ajuns și în Mureș, Cluj, Prahova. Acesta ar fi fost transmis de pe un IP din străinătate, anunță oficiali din conducerea Ministerului Sănătății.

Mesajul amenințător a fost trimis de o persoană care se prezintă drept „Angela” și afirmă că traversează o dramă personală, se arată într-un comunicat al ministerului.

Poliția Capitalei a precizat că, potrivit verificărilor preliminare, nu au existat indicii care să confirme că amenințările ar fi reale. Cu toate acestea, în zona unităților de învățământ și a spitalelor vizate au fost mobilizați jandarmi și polițiști, pentru a preveni orice incident.

De asemenea, accesul în școli și grădinițe a fost restricționat, iar părinții nu au mai putut intra în incinta unităților. Copiii au fost preluați și predați la poartă de către educatoare și îngrijitoare, pentru a se limita riscurile.

Și Ministerul Sănătății s-a implicat activ în această situație, având în vedere că și câteva spitale au primit același mesaj amenințător.

Siguranța pacienților și a personalului medical este prioritatea noastră absolută, scrie în comunicatul instituției.

”Ministerul Sănătății este în contact permanent cu managerii spitalelor și monitorizează situația 24/7

- Am solicitat tuturor unităților sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică și cibernetică și intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă

- Am sesizat organele competente și colaborăm cu Poliția și echipele de specialiști în securitate cibernetică.

Facem apel la calm, la responsabilitate și la cooperare: rugăm personalul de pază, personalul medical și vizitatorii să mențină dialogul deschis, să raporteze imediat orice comportament sau obiect suspect și să urmeze instrucțiunile echipelor de securitate", se mai arată în comunicatul ministerului.

Până în acest moment nu au fost identificate breșe de securitate cibernetică sau vulnerabilități operaționale în spitale.

#mail amenintator, #scoli, #spitale, #panica , #spitale
