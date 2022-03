Pilotul rus Krasnoyartsev este în arest după ce a fost capturat sâmbătă, 5 martie, de soldații Ucraineni. Este unul dintre piloții care s-au fotografiat cu președintele Vladimir Putin și Bashar al-Assad.

Un avion rusesc a fost doborât sâmbătă dimineață lângă Cernihiv, a anunțat NEXTA LIVE.

Pilotul s-a catapultat însă soldații au plecat în căutarea lui.

The pilot ejected, but people are already looking for him. pic.twitter.com/NBmg7pM2yw

Pilotul capturat Krasnoyartsev este în aceeași din fotografia în care apare alături de Vladimir Putin și Bashar al-Assad.

Russian pilot Krasnoyartsev is detained by #Ukraine 's army. He has a picture with #Syria 's dictator Assad. https://t.co/qgj4gVTWnR pic.twitter.com/MlKmWPD9Rw

Se pare că nu este prima dată când maiorul atacă zone de civili.

Acest Su-34, seria 24, a bombardat în mod extensiv orașele siriene. Acesta a fost pilotat de maiorul Krasnoyartsev.

Sâmbătă, în timp ce bombarda Cernihivul, zilele sale de zbor s-au încheiat.

This Su-34, serial #24, bombed Syrian cities extensively. It was piloted by Major Krasnoyartsev, who earlier posed for photos with Putin & Assad. Today, while bombing Chernihiv, its flying days ended. The plane is now scrap, its co-pilot dead, & Krasnoyartsev is in custody. pic.twitter.com/S3gqqwEwP3