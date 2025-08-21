Guvernul amână majorarea cu 70 la sută a impozitelor pentru proprietăți. Cum se va modifica impozitarea

Ministerul Finanțelor a amânat aplicarea impozitării proprietăților imobiliare la valoarea de piață pentru persoanele fizice, inițial prevăzută pentru 2026, din cauza lipsei timpului pentru implementarea sistemelor informatice și a mecanismelor de evaluare. În 2026 va fi aplicat un mecanism tranzitoriu, iar impozitarea la valoarea de piață ar urma să intre în vigoare efectiv din 2027.

Vicepremierul Barna Tanczos a declarat recent că impozitele pe clădiri ar putea crește cu 60-70%, pentru a consolida bugetele locale și a asigura resurse pentru proiectele de dezvoltare ale primăriilor.

Cum impozitarea la valoarea de piață, asumată și ca angajament în planul fiscal cu Comisia Europeană și în PNRR, ar urma să se aplice abia din 2027, pentru 2026 va fi prevăzut un mecanism tranzitoriu, arată Profit.ro.

La persoane juridice, unde impozitarea ține cont de valoarea stabilită în urma unei evaluări, nu ar urma să aibă loc modificări. Impozitarea proprietății la valoarea de piață este prevăzută deja de legislația în vigoare.

Inițial, ar fi trebuit să intre în aplicare de la 1 ianuarie 2025, după ce Parlamentul a stabilit la finalul anului 2022, prin legea care a aprobat Ordonanța 16 din acel an, intrarea în vigoare a prevederilor ordonanței referitoare la impozitarea proprietății la valoarea de piață, dar abia de la 1 ianuarie 2025. Din rațiuni electorale a fost amânată pentru 1 ianuarie 2026. Acum ar urma să aibă loc o nouă amânare.

Ads

Mecanismul tranzitoriu ar trebui însă să asigure o impozitare mai apropiată de valoarea de piață. Impozitele ar putea crește prin modificarea valorilor impozabile din Codul Fiscal, ceea ce ar însemna că impactul ar fi același pentru toată lumea. În prezent, valoarea impozabilă a clădirii este stabilită în funcție de indicatori precum zona în cadrul localității, rangul localității și materialele folosite la construcție.

Impozitul pe clădiri rezidențiale deținute de persoane fizice se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Procentajul se stabilește de către autoritatea locală, dar este aproape peste tot în țară aproape de nivelul minim.

Se pregătește majorare cu 70%

Vicepremierul Barna Tanczos a afirmat recent că impozitul pe clădiri rezidențiale ar putea crește cu 60-70%.

Ads

"Momentan vorbim de un procent între 60% și 70%. La finalul discuțiilor vom avea varianta finală. Este și o discuție pe care o poartă România de ani de zile cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei și chiar analizele Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui, și, în foarte multe situații, primăria se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii. Este o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât aceste primării să devină cât de cât independente financiar și să poată asigura resursele pentru proiectele de dezvoltare", a afirmat Tanczos într-o intervenție la postul Digi 24.

Primăriile nu au bani pentru proiectele de dezvoltare, astfel că este necesară o creștere a impozitelor.

"Pentru a echilibra această situație, propunerea este de a majora cu aceste procente impozitele locale la autoturisme și la clădiri. Vor avea loc în continuare discuții pentru o formulă de calcul. Inclusiv discuții dacă mașinile electrice, inclusiv cele scumpe, să fie scutite de impozit sau nu", a spus vicepremierul.

Ads