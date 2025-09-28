Un pensionar a obținut în instanță o mărire de pensie cu punctaj de 50%

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 09:48
Instanța a decis majorarea pensiei în cazul unui pensionar FOTO Pixabay

Un pensionar care a lucrat în condiții deosebite a obținut, în instanță, o majorare a pensiei, punctajul său crescând cu 50%. Decizia vine în urma unei hotărâri a Înaltei Curți, care a stabilit că pensionarii care au muncit în grupe speciale trebuie să beneficieze de creșteri similare ale punctajului lunar.

Problema principală a legii pensiilor o reprezintă recalcularea pensiilor. Pensionarii care au lucrat în mină, siderurgie sau în alte condiții grele susțin că nu este corect să primească același punctaj ca un angajat „la birou”.

Regula prevede acordarea punctelor bonus pentru anii munciți peste 25 de ani, crescând până la 1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani, un punct echivalând cu 81 de lei. Înalta Curte a decis că perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001 în grupele de muncă se pot asimila stagiului de cotizare în condiții speciale, producând efect și asupra majorării punctajului lunar cu 50%, potrivit newsweek.ro

Decizia ÎCCJ

„Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 2.755/95/2022, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 30 alin. (44) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din aceeaşi lege, în locurile de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, produce efecte şi sub aspectul majorării punctajelor lunare cu 50%, conform art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010, iar nu doar cu privire la determinarea stagiului de cotizare, potrivit art. 56 alin. (1) lit. d), şi la reducerea vârstei de pensionare, potrivit art. 562 din Legea nr. 263/2010.”

„Până când Înalta Curte se pronunța, toate procesele erau suspendate. Deși alți pensionari aveau decizii favorabile pe aceeași speță la alt tribunal. Mai mult, procesele erau suspendate decât judecate, pentru că tribunalele făceau multe solicitări la Înalta Curte, unele cu rea-credință pentru a amâna aceste dosare deschise de pensionari. Înalta Curte a răspuns în favoarea pensionarilor, cerând tribunalelor să le dea pensionarilor drepturile dobândite pe legea 197”, a explicat parlamentarul Radu Miruță.

