Instituția care și-a mărit salariile cu 30% și 40%, în timp ce Guvernul Bolojan lua măsuri de austeritate și făcea concedieri în sectorul bugetar

În timp ce Guvernul Bolojan anunță măsuri de austeritate și concedieri în sectorul bugetar, Curtea de Conturi a decis majorarea salariilor angajaților săi cu 30-40%, în funcție de evaluarea performanțelor, începând cu 7 august, cu excepția personalului din Autoritatea de Audit.

Conform unei decizii semnate de președintele Curții de Conturi, personalul care a primit calificativul „foarte bine” va primi o creștere salarială de 40%. De asemenea, angajații care au primit calificativul „bine” vor primi o creștere salarială de 30%, arată Stiri pe Surse.

Pentru personalul nou încadrat, salariul de bază se majorează cu 30%, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale.

Ads