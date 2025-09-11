Instituția care și-a mărit salariile cu 30% și 40%, în timp ce Guvernul Bolojan lua măsuri de austeritate și făcea concedieri în sectorul bugetar

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 12:13
În timp ce Guvernul Bolojan anunță măsuri de austeritate și concedieri în sectorul bugetar, Curtea de Conturi a decis majorarea salariilor angajaților săi cu 30-40%, în funcție de evaluarea performanțelor, începând cu 7 august, cu excepția personalului din Autoritatea de Audit.

Conform unei decizii semnate de președintele Curții de Conturi, personalul care a primit calificativul „foarte bine” va primi o creștere salarială de 40%. De asemenea, angajații care au primit calificativul „bine” vor primi o creștere salarială de 30%, arată Stiri pe Surse.

Pentru personalul nou încadrat, salariul de bază se majorează cu 30%, până la prima evaluare a performanțelor profesionale individuale.

