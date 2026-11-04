Cu ce bani vor rămâne în plus românii dacă salariul minim brut pe economie ajunge la 5.000 de lei: ”Toate aceste majorări salariale se vor dilua în câteva săptămâni din cauza inflației”

Nici nu s-au împărțit bine banii la rectificarea bugetară, că sindicatele au pus pe masa Guvernului propunerile pentru bugetul anului 2027. Blocul Național Sindical (BNS) propune majorarea salariului minim brut de la valoarea actuală de 4.325 de lei, la un prag cuprins între 4.652 și 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027.

Reprezentanții BNS justifică această solicitare prin faptul că România se află pe locul 20 din 22 în Uniunea Europeană la acest capitol și că peste 1,7 milioane de angajați câștigă în prezent doar salariul minim sau cu cel mult 5% peste acesta.

La polul celălalt, patronatele solicită înghețarea salariului minim la nivelul actual de 4.325 de lei și pentru anul 2027 și avertizează că o nouă creștere a salariului minim va pune presiune uriașă pe companii și va provoca valuri de concedieri și falimente pentru firmele mici.

Analistul economic, Adrian Negrescu, a explicat pentru Ziare.com că Guvernul are un interes direct să crească salariul minim pentru că mare parte din creștere ajunge înapoi la buget sub formă de taxe și impozite.

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”Noi asistăm la o adevărată scamatorie financiară pe care statul ne-o propune în ceea ce privește salariul minim pe economie. Ultima majorare de salariu minim a fost în luna iulie 2026, deci acum câteva luni de zile. Nu putem crește salariul minim de fiecare dată când avem o problemă de încasări la bugetul de stat din taxe și impozite. Nu putem crește salariul la fiecare 4-5 luni pentru că așa își doresc sindicatele. E o chestie ce ține de productivitatea muncii, de situația economică, de presiunea pe care mediul de afaceri o resimte în momentul de față, iar defectele le știm deja”, explică acesta.

Analistul avertizează că suma netă care ar ajunge în buzunarul oamenilor ar fi mult prea mică și ar fi absorbită oricum de inflație în primele luni ale anului. De asemenea, acesta spune că majorarea va genera un nou val de creșteri de prețuri, la diverse produse și servicii, astfel încât angajatorii să poată susține creșterea de salarii.

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”S-a întâmplat și după momentul 1 iulie, iată că s-ar putea întâmpla și de la 1 ianuarie. Vom vedea o creștere a prețurilor generată de introducerea acestor creșteri salariale în prețurile produselor și serviciilor.

Prin creșterea salariului minim dovedim că nu avem alte soluții economice pentru a crește puterea de cumpărare a oamenilor și că de fapt îi păcălim, crescând salariul cu 200 și ceva de lei, dar pe de altă parte, oferindu-le un peisaj inflaționist în care toate aceste majorări salariale se vor dilua în câteva săptămâni”, avertizează specialistul.

”Statul este cel mai câștigat de majorarea salariului minim pe economie”

Deși măsura pare că pune presiune pe stat, având în vedere că trebuie să acopere salarii mai mari, în realitate, creșterea salariului minim este calea sigură pentru a aduce bani la bugetul de stat. Astfel, deși oamenii primesc câteva de lei în plus, în realitate rămân la finalul lunii cu și mai puțini bani.

”Statul este cel mai câștigat de majorarea salariului minim pe economie și din această perspectivă trebuie să înțelegem faptul că răspunde pozitiv de fiecare dată când sindicatele solicită astfel de majorări salariale. Încasările la buget cresc, iar salariile multor demnitari cresc și ele pentru că sunt calculate ca multiplu de salariu minim pe economie”, mai afirmă Adrian Negrescu.

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”Salariul minim pe economie a devenit ceva nociv pentru mediul de afaceri”

Efectele acestei creșteri nu se răsfrâng doar asupra angajaților, ci mai ales asupra angajatorilor. Dacă majorarea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, asta ar însemna că mediul de afaceri va fi supus la un interval de doar 6 luni la o nouă rundă de creșteri de salarii, care la începutul anului nu era prevăzută în bugetele companiilor. Astfel, România devine și mai impredictibilă pentru afacerile mici și mijlocii.

”Cine pierde din toată chestiunea asta este mediul de afacere, acolo unde costurile cu forța de muncă explodează într-o perioadă în care vânzările sunt peste tot foarte reduse, în condițiile în care blocajul financiar este foarte mare și costurile logistice operaționale ale firmelor din România, mai ales a micilor afaceri, au crescut spectaculos în ultimii doi ani de zile.

Salariul minim pe economie a devenit ceva nociv pentru mediul de afaceri, iar insistența și inconștiența cu care politicienii ne propun această soluție odată la câteva luni, dovedește practic că dincolo de discursurile populiste legate de sprijinirea mediului de afaceri, realitatea este că-și urmăresc interesele lor și ale bugetului de stat”, mai acuză analistul.

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