Dispută în coaliția din cauza majorării salariului minim pe economie. Care sunt scenariile discutate de guvernanți

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:31
348 citiri
Coaliția de guvernare se confruntă cu un nou conflict intern privind salariul minim pe economie, iar decizia finală va stabili dacă acesta va fi majorat sau menținut la nivelul actual în 2026.

Patronatele solicită înghețarea salariului minim, în timp ce PSD pledează pentru creștere, argumentând atât beneficiile pentru angajați, cât și avantajele pentru bugetul de stat, conform surselor Antena 3 CNN.

Ministrul Muncii a anunțat că deja se lucrează la calcule pentru a determina posibilele scenarii de majorare, care ar putea aduce salariul minim brut între 4.325 și 4.778 lei. În prezent, aproximativ 1,8 milioane de români primesc salariul minim, iar decizia Guvernului va avea impact direct asupra acestora, dar și asupra încasărilor la buget, prin contribuțiile suplimentare generate de o eventuală creștere.

Conform sursei citate, în acest moment, se conturează două scenarii posibile.

Scenariul 1: Salariul minim ar rămâne îngheţat în 2026 la valoarea lui actuală - de 4.050 de lei, brut - așa cum cer patronatele. Oamenii de afaceri au invocat, ca motive, numărul mare de firme care s-au închis în 2025, contractarea consumului, precum şi faptul că ei nu mai pot susţine încă o majorare a salariului minim.

Scenariul 2: În baza unei legi aflate în vigoare, care stabileşte un mecanism de creştere a salariului minim pe economie, Guvernul are 3 variante de majorare până la:

• 4.325 lei brut

• 4.595 lei brut

• 4.778 lei brut

Românii, cele mai mici venituri din UE

Românii au printre cele mai mici venituri la nivel european. Dintre ţările care au salariu minim pe economie, mai puţin ca noi au bulgarii, ungurii şi letonii.

Media europeană pentru plata medie cu ora este de 33,5 euro, în timp ce în România este de 12,5 euro, nici măcar 50% din media UE. Doar bulgarii sunt sub noi, cu 10,6 euro. În Franța sau Germania trece de 43 de euro.

"Dacă comparăm creșterea salariilor cu creșterea prețurilor, rezultă o scădere a salariului real, deci o scădere a puterii de cumpărare.

În România salariul mediu la stat este mai mare ca la privat. Şi avem şi cea mai mare pondere a cheltuielilor din PIB cu salariile bugetarilor – aproape 33%", a afirmat Adrian Codîrlașu, preşedinte CFA România.

#majorare salariu minim, #scenarii, #conflict, #coalitie de guvernare, #guvern , #stiri financiare
