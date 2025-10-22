Cota de TVA are "premise clare pentru o nouă creștere", până la 23-24 la sută, avertizează Florin Cîțu. Când s-ar putea aplica noua majorare

Florin Cîțu, fost șef al Guvernului și fost ministru de Finanțe, estimează că, în România, TVA ar putea crește din nou, deși cea mai recentă majorare, de la 19 la 21 la sută, a intrat în vigoare foarte recent, chiar în anul 2025.

"Cota de TVA a fost majorată și există premise clare pentru o nouă creștere — la 23-24% până la mijlocul anului viitor", susține fostul premier Cîțu, într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 22 octombrie 2025.

Florin Cîțu consideră că "România nu se află (încă) într-o criză economică. Dar nici departe nu este".

"Deficitul bugetar rămâne mare, chiar crește — aproape de 9% din PIB în 2025 (poate chiar peste). Datoria publică depășește 60% și crește spre 80% in cativa ani, mult peste limitele impuse (de formă) de Bruxelles. Impozitele și taxele cresc de 4 ani. Cota de TVA a fost majorată și există premise clare pentru o nouă creștere", explică fostul premier PNL.

În opinia lui Florin Cîțu, diferența dintre situația actuală a României și situația de criză economică "este, în momentul de față, doar una de timp – și de luciditate în deciziile politice".

