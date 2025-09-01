"Un lucru fals aruncat pe piață". Sorin Grindeanu dezminte o nouă majorare a TVA

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a respins luni, 1 septembrie, informația privind o nouă majorare a TVA, arătând că este un lucru fals, care s-a aruncat pe piață. Despre ieșirea PSD de la guvernare, Grindeanu a precizat că nu va decide PSD-ul să facă acest lucru și că astăzi poate să garanteze acest lucru.

”Am văzut această știre legată de majorarea TVA. Nu s-a discutat nici măcar odată în coaliție, nici măcar înainte de investirea Guvernului Bolojan, despre un asemenea scenariu”, a spus Sorin Grindeanu, despre o nouă majorare a TVA, la Parlament.

”E un lucru fals, s-a aruncat pe piață și noi n-am făcut parte”, a completat el. Liderul interimar al PSD s-a referit și la o ieșire a PSD de la guvernare. ”Nu va decide PSD-ul să facă acest lucru. Astăzi, da, pot să garantez acest lucru”, a spus Grindeanu.

”Când intri într-o coaliție, am luat o decizie. Am luat acea decizie consultând baza partidului, aproape 5.000 de oameni. Dacă cumva, prin absurd, ajungem să facem asemenea mutări, tot în același mod se ia decizia, nu cum ni se pare unuia sau altuia ea. (..) Partidul Social-Democrat e un partid serios. În momentul în care a intrat în această coaliție, își păstrează statutul de membru în această coaliție și facem tot ceea ce putem să mergem înainte”, a precizat președintele interimar al PSD, la Parlament.

