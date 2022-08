PSD pune paie pe foc în coaliție. Reacția PNL după ce social-democrații au anunțat majorarea pensiilor și a salariilor

PSD a anunțat marți, 30 august, că propune majorarea pensiilor cu cel puțin 10% și a salariului minim la 3.000 de lei. În replică, premierul Nicolae Ciucă a transmis că guvernul trebuie să aibă fonduri pentru aceste creșteri.

”În fapt, pensiile vor creşte cu mai mult de acel procent de 5,1% prevăzut de lege, noi insistăm pe minim 10%. Noi spunem mai mult de 10%. Salariul minim de la 2.250 la 3.000 lei, vorbesc de brut şi cu o parte de compensare 200 lei pe această diferenţă pe care să o suporte statul”, a declarat vicepreşedintele PSD Mihai Tudose.

Nicolae Ciucă: Trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a majora atât pensiile, cât și salariile

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marţi, că, în funcţie de evoluţia colectărilor la buget şi de discuţiile din coaliţie, se va lua o decizie privind pachetul de măsuri sociale propus, menţionând că pentru a putea majora pensii şi salarii trebuie să fie banii necesari.

”Legat de acea propunere pentru majorarea salariilor, un nou set de măsuri sociale, vă rog să aveţi încredere că, la nivelul coaliţiei de guvernare, atât Partidul Naţional Liberal, cât şi Partidul Social Democrat, cât şi UDMR, am avut de fiecare dată în dezbatere măsurile prin care să realizăm protejarea populaţiei şi, în mod deosebit, protejarea economiei. Ca să putem să asigurăm acest pachet de măsuri sociale trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a putea să mărim, să majorăm, atât pensiile, cât şi salariile”, a afirmat Ciucă într-o conferinţă de presă, întrebat în legătură cu propunerea PSD de majorare a salariului minim la 3.000 de lei.

Ads

El a adăugat că până acum au fost măsuri pentru cetăţenii vulnerabili şi au fost mărite salariile în sectorul bugetar.

”Ştiţi foarte bine că în pachetele de sprijin de până acum am avut două măsuri, care au vizat cetăţenii vulnerabili şi pensionarii cu pensii sub 2.000 lei. Am avut, de asemenea, discuţii cu partenerii noştri sociali şi ne-am angajat că în momentul în care vom finaliza rectificarea bugetară, în funcţie de posibilităţile bugetare, vom majora şi salariile şi ne-am permis să asigurăm o pătrime din ceea ce rămăsese neacordat în conformitate cu prevederile Legii 153”, a menţionat premierul.

Ciucă a spus că, în funcţie de evoluţia colectărilor la buget şi de propunerile din coaliţie, se va ajunge la o decizie.

”Acestea sunt măsurile pe care noi le-am discutat şi, sigur, în funcţie de evoluţia colectărilor la buget şi propunerile pe care le vom discuta fiecare dintre noi, şi Partidul Naţional Liberal şi ceilalţi membri ai coaliţiei, vom ajunge la o concluzie, concluzie care se va concretiza într-o decizie privind acest obiectiv”, a arătat Nicolae Ciucă.

Ads

PNL: Coaliția nu a discutat despre majorarea salariului minim sau a pensiilor

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a infirmat faptul că în coaliţie s-ar fi discutat despre mărirea salariului minim pe economie sau a pensiilor, dar a subliniat că partidul lucrează la astfel de propuneri, dar trebuie însoţite de un calcul bugetar.

”Pe agenda coaliţiei nu a existat o discuţie legată de mărirea salariului minim pe economie sau de o eventuală mărire a pensiilor. Dar aceste cheltuieli firesc este să fie însoţite de un calcul bugetar, de o disponibilitate prezentată în cadrul coaliţiei de către ministrul de Finanţe şi de o decizie. PNL lucrează la astfel de propuneri, pe care le vom avansa, dar am ales să le prezentăm în cadrul coaliţiei”, a afirmat Stroe, marţi, într-o conferinţă de presă.

Potrivit lui, faptul că se iau măsuri sociale în momente de criză globală reprezintă ”un lucru care ţine de bunul-simţ şi de un anume sentiment de solidaritate cu cei afectaţi direct, categoriile vulnerabile”.

Ads

”Sunt ferm convins că orice partid îşi permite un salariu minim pe economie la o cotă cât mai ridicată. Sunt ferm convins că toate partidele îşi doresc mărirea pensiilor, dar aceste lucruri, evident, trebuie să fie în directă relaţie cu posibilităţile economice şi cu bugetul pe care-l gestionăm în momentul de faţa”, a adăugat Stroe.

Referindu-se la recenta mărire de salariu a bugetarilor, a menţionat că aceasta ”nu a fost una exagerată”, fiind, în medie, de 150 de lei pe salariu.

”Guvernul este conştient că orice fel de măsură socială suplimentară va pune presiune pe buget, motiv pentru care are în vedere diminuarea cheltuielilor administraţiei publice centrale şi locale şi exploatarea PNRR. Este obligatoriu ca toate ministerele care coordonează programe cu finanţare din PNRR să accelereze acest proces şi să tragem cât mai mulţi bani de acolo. Guvernul este conştient că o rată de absorbţie a fondurilor europene mai bună ar putea să ne ofere această posibilitate. (...) Am putea avea bani dintr-o mai bună colectare din partea ANAF şi (...) menţinerea investiţiilor”, a mai spus Stroe.

Ads