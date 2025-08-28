Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni. Câți bani în plus vor primi, totuși, acești bugetari

Autor: Mihai Diac
Joi, 28 August 2025, ora 18:36
0 citiri
Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni. Câți bani în plus vor primi, totuși, acești bugetari
Ședință la Palatul Victoria - FOTO Facebook/Guvernul României - arhivă

Guvernul Bolojan a modificat, joi, 28 august 2025, criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, astfel că angajații care obțin calificativul „foarte bine” vor primi o creștere a salariului de 40%, față de 50%, cât este în prezent.

Executivul a adoptat o Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) - (2¹) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Hotărârea actualizează criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, în acord cu prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

”Astfel, angajații care obțin calificativul „foarte bine” vor primi o creștere a salariului de bază și a indemnizațiilor aferente de 40%, față de 50% cât este în prezent, cei cu calificativ „bine” vor primi o majorare de 20%, față de 25% cât este în prezent, iar cei care primesc calificative „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor primi creșteri salariale”, anunță Executivul.

Ce șanse vor avea restructurările de la stat puse la punct de Guvern. Avocat: „Dacă se desființează mai multe posturi, intrăm în sfera concedierilor colective”
Ce șanse vor avea restructurările de la stat puse la punct de Guvern. Avocat: „Dacă se desființează mai multe posturi, intrăm în sfera concedierilor colective”
În pregătirea pachetelor 2 și 3 de măsuri fiscale, Guvernul are în vedere, în special, reducerea cheltuielilor bugetare, inclusiv a celor cu angajații. Secretariatul General al Guvernului...
Ce salarii au grefierii români. Majoritatea încasează mai puțin de jumătate din câștigurile magistraților
Ce salarii au grefierii români. Majoritatea încasează mai puțin de jumătate din câștigurile magistraților
În timp ce judecătorii câștigă indemnizații lunare între 10.000 și 26.000 de lei, la care se adaugă sporuri și beneficii, salariile personalului auxiliar din instanțe, ale grefierilor,...
#majorari salariale, #bugetari, #salarii, #fonduri comunitare, #calificative , #salariu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a dus la conferinta la US Open si nu i-a venit sa creada ce vede! "Umilit de iubita, in fata tuturor"
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti
DigiSport.ro
Neverosimil: Gigi Becali a spus cum s-ar fi facut transferul lui Louis Munteanu

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Programul de lucru de la 9 la 5 este „cu adevărat arhaic”. Expert HR: Angajații sunt „sătui să li se spună ce să facă”
  2. Afganistanul acuză Pakistanul de atacuri la frontiera comună. Țintele ar putea fi talibani pakistanezi care au baze în Afganistan
  3. Cazul profesorului de la "Sfântul Sava" acuzat de viol. Când va mai preda la Colegiul bucureștean. Anunțul făcut de conducere
  4. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 28 august. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc, premii de milioane
  5. Rusia spionează cu drone traseele transportului de armament SUA din Germania. „Un nou val de război hibrid este în pregătire”
  6. Duminică de coșmar pentru bucureșteni. Zeci de autobuze, tramvaie și troleibuze vor circula pe trasee diferite. Linii de transport public care se modifică
  7. Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni. Câți bani în plus vor primi, totuși, acești bugetari
  8. Franța, Germania și Marea Britanie au luat în vizor Iranul. Vor să reimpună sancțiuni pentru nerespectarea angajamentelor din programul nuclear
  9. Până la sfârșitul anului 2025, România va avea trei escadrile complete de avioane F-16. Încă trei aeronave au fost primite din Norvegia
  10. Ambasadorul rus la Londra, chemat la ministerul britanic de Externe, după ce clădirea British Council din Kiev a fost lovită de rachete FOTO