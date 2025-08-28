Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni. Câți bani în plus vor primi, totuși, acești bugetari

Guvernul Bolojan a modificat, joi, 28 august 2025, criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, astfel că angajații care obțin calificativul „foarte bine” vor primi o creștere a salariului de 40%, față de 50%, cât este în prezent.

Executivul a adoptat o Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) - (2¹) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Hotărârea actualizează criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, în acord cu prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

”Astfel, angajații care obțin calificativul „foarte bine” vor primi o creștere a salariului de bază și a indemnizațiilor aferente de 40%, față de 50% cât este în prezent, cei cu calificativ „bine” vor primi o majorare de 20%, față de 25% cât este în prezent, iar cei care primesc calificative „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor primi creșteri salariale”, anunță Executivul.

