Autor: Mihai Diac
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 23:59
Nu vor mai fi majorări de taxe și impozite, e o certitudine, s-a terminat acel pachet, promite vicepremierul Tánczos Barna
Vicepremierul Tanczos Barna și președintele Nicușor Dan - Foto: Facebook / Tánczos Barna

Vicepremierul Tánczos Barna dă asigurări că taxele şi impozitele nu vor mai creşte în România în perioada următoare, el arătând că deficitul bugetar de 8,4% asumat de România pentru anul 2025 va fi respectat cu ajutorul măsurilor luate până acum şi în urma reducerii cheltuielilor statului.

”România, nu putem nega, trece prin această criză bugetară, că nu este o criză economică, în niciun caz. Nu este o problemă a economiei reale, încă, dar se poate transforma într-o problemă a economiei reale, dacă nu reducem cheltuielile de funcţionare în sistemul public, dacă nu aducem mai multă eficienţă inclusiv în sistemul de sănătate, dacă nu suntem mai chibzuiţi pe banii de funcţionare şi nu alocăm mai mulţi bani pentru investiţii”, a afirmat vicepremierul Tánczos Barna, fost ministru de Finanţe, miercuri seară, la Digi 24.

Vicepremierul a admis că ”economia este stresată” în urma majorărilor de impozite şi taxe, spunând că acestea au avut ”un impact imediat, dar care a atins vârful şi începe să se domolească”.

”Într-o lună, două luni de zile începe să scadă acest vârf al inflaţiei care a fost generat de mai mulţi factori: preţul la energie, taxe, impozite şi incertitudinea care tot timpul caracterizează perioadele în care se iau decizii grele în orice societate. Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, nu vor mai fi, e o certitudine, tot pachetul propus de Ministerul Finanţelor a fost asumat de această coaliţie, s-a terminat acel pachet”, a explicat Tánczos Barna.

El a subliniat că deficitul bugetar de 8,4% asumat de România pentru acest an va fi respectat cu ajutorul măsurilor luate până acum şi în urma reducerii cheltuielilor statului.

