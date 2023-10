Cum au ajuns petrecerile de majorat să semene cu o nuntă: "1.200 am pus noi!"

Petrecerile date le la împlinirea vârstei de 18 ani sunt evenimente speciale care marchează trecerea la maturitate. Mulți tineri așteaptă cu nerăbdare această ocazie pentru a sărbători, iar unele petreceri de acest gen se apropie de grandoarea unor nunți, raportat la cheltuieli și la numărul persoanelor invitate. În astfel de condiții, invitații nu se mai limitează la un cadou pentru sărbătorit, ci oferă plicuri cu bani, pentru a acoperi și cheltuielile cu masa de la restaurant.

Cei care nu sunt la curent cu sumele oferite la astfel de ocazii încearcă să afle din mediul online câți bani ar trebui să pună în plic.

O astfel de întrebare a fost adresată pe grupul Mămici din Cluj-Napoca: "Bună seara, cât se pune la un majorat?", a vrut cineva să afle.

"Cadourile nu mai sunt suficiente?"

Părerile sunt împărțite. Unii s-au obișnuit cu ideea și se pregătesc cu sume generoase, alții sunt intrigați.

"Noi am pus 1.000 Lei."

"Depinde cât de apropiată vă e persoană respectivă. La colegi de clasă am pus 200, la prieteni 300. La majoratul meu am primit de la rude cam 400-500/ persoană (nu am ținut la restaurant)."

"Depinde și de locație, ce e acolo, sunt care fac la fel cu un botez, cu meniuri, sunt mai cu un bufet, 2 oameni 500-1000."

"Se dau bani? Cadourile nu mai sunt suficiente!?"

"Se dau bani, de vreo 10 ani încoace. Din moment ce se închiriază locație, se plătesc meniuri. Sunt costuri foarte mari în organizarea unui majorat."

"Aoleu, atunci... am făcut o gafă acu' câteva luni... am mers la un majorat cu un cadou de 200 lei, de unde să visez că trebuia să dau 1.000 lei, zău așa."

"Au ajuns și majoratele la nivel de botezuri și nunți!"

"În ritmul acesta vor fi toate zilele de naștere așa. Până acum mergeai toată vara la nunți, botezuri, acum mergem și la majorate "din datorie". Părea mea e, organizezi, lumea vine cu un cadou. Doar la noi trebuie puse sume ieșite din comun, repet tipic românesc (nu îți permiți, nu faci, simplu)."

"Depinde din ce unghi privești situația. Dacă te gândești să sărbătorești trecerea într-o nouă etapă în viața unui tânăr, devii mai empatic cu nevoile lui. Din bănuții strânși la majorat, cunosc mulți copii care și-au achitat studiile superioare sau nevoile aferente ale acestora."

"Copiii (prieteni, colegi) au pus 150-200. Prietenii foarte apropiați 300. Familia 1.000 lei."

"Da, normal, oamenii au niște costuri care trebuie acoperite, nu?

Nu suntem cu toții milionari ca să facem petreceri fără dar! Asta este lumea în care trăim!

Și la prietenele mele mă duc cu plic și o mică atenție (o cosmetică, un parfumel, o eșarfă de cașmir, dar întotdeauna pun bănuți, căci nah, o costă o masă la restaurant!"

"Aveți dreptate!mi se pare normal să pui niște bănuți în plic deoarece și dacă te sărbătorești acasă te cheltui ce să mai zic de restaurant...!Și nu înțeleg ce e așa problemă că organizezi un majorat la restaurant?... Eu acum 20 de ani am avut închiriată locație cu Dj...unde ne-am simțit super și rămâi cu amintirea că a fost altceva la 18 ani."

"Urmează să mergem cu plic și la înmormântare?"

"Cum consider eu.

Invitație pe nepusă masă cu o persoană pe care nu prea o cunoști- 100 lei.

Prieten/cunoștință-150- 200 lei.

Prieten bun- 300 lei.

Rudă 400-500 lei, asta e părerea mea, cu siguranță depinde cât și te ține portofelul, dacă ești mai okay poți să mărești puțin toate sumele, ce e drept depinde și de locație și meniu, dar în principiu am observat că așa se învârt sumele."

"Pe bune??? Nu știu dacă să râd sau să plâng...Afacerile în România merg bine. Botez, nuntă, majorat... Urmează să mergem cu plic și la înmormântare?"

"Eu merg cu plic în loc de coroana, că dacă punem fiecare 100 în loc de coroana, nici nu putrezesc inutil și are și acoperă și din costuri cu ei."

"Eu tind să cred că din tot se face o afacere acum. Nu mai sunt apreciate de nici un fel aceste evenimente, care ar trebuie să aducă oamenii dragi împreună să se bucure unul de altul, nu să vină din datorie sau obligație."

"1.200 am pus noi!"

"Ca la nuntă, dublul meniului"

"Meniul la o sală medie de majorat e în jur de 240 lei de persoană, de aici puteți calcula voi."

"Ca la nuntă, dublul meniului, trebuie să rămână și copilul cu ceva, nu?

Asta dacă este la restaurant, altminteri, aș spune 100€/ persoană care includ mâncare, băutură oferite + cadou."

"Vai mama noastră unde am ajuns. Când am făcut eu majoratul am ținut un chef acasă cu invitații și fiecare a adus câte ceva de băut sau mâncat și a ieșit superb acum facem nuntă doar pentru a scoate bani. Oi fi eu mai demodată dar astfel de exagerări sunt inutile cred eu. Acum fiecare face cum vrea dar nu înțeleg sensul. În loc să se simtă bine împreună fără prea multe figuri, le fac cât mai pompoase pentru a arătat ce? Chiar nu înțeleg."

"Adică majoratul a ajuns la un fel de nuntă fără mire/mireasă?!

Cum să pun 1000 lei?

Pe vremea mea se venea cu o sticlă de ceva ...și era suficient. Făceam 6/ 8 platouri reci, alune, sărățele, bere, vin... și toată lumea era fericită și mulțumită. Acum toată lumea plină de harfe și filme."

"Mi s-au cerut 200 de lei de persoană pentru un meniu de copii de generală"

"La cel mai "nașpa" restaurant mi s-au cerut 200 de lei de persoană, pentru un meniu de copii de generală, fără prăjituri, fără tort, fără muzică și aranjatul sălii. Dacă le puneam pe toate și acelea la prețul cel mai mic ieșeam la 300 de lei de persoană și oamenii mergeau flamanzi acasă, așa că urmăriți zic eu și cheltuielile respectivelor gazde. Dacă pui 100-200 de lei s-ar putea să nu îi plătești nici meniul cel nașpa".

"În opinia mea un majorat trebuie ținut cu prietenii sărbătoritului, în niciun caz cu prietenii părinților sau rudele de la țară. Când am crezut că ne-am lecuit cu nunțile alea penibile, am început cu majoratele. Incredibil."

"Pe vremea mea, adică acum 15 ani, invităm colegii și prietenii, câteva rude apropiate. Am primit cadouri - bijuterii, set de farfurii, set de oale. Cred că am primit 2 sau 3 plicuri cu bani de la cei care nu știau ce cadou să îmi ia și au preferat să îmi dea banii să iau eu ceva pt ei. Dar în niciun caz nu erau atâția bani să acopere meniul plus să rămân cu nu știu câți bani... Majoratul trebuie să fie o petrecere că ai împlinit 18 ani, că ești major/adult și nu o mini nuntă, iar cheltuielile trebuie suportate de părinți. Acum, dacă părinții simt că vor ceva pompos asta este fix problema lor și nu a invitaților... Eu și acum mă bucur de cadourile primite atunci, nici nu vreau să mă gândesc cum va fi la majoratul copilului meu."

