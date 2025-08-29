Noua modă la români: petreceri de majorat cu bani în plic ca la nuntă. Ce vor tinerii de 18 ani. „Am primit chiar două mașini, lumea a dat cel puțin 500 de lei de persoană”

La împlinirea vârstei de 18 ani se organizează simbolic și o petrecere pentru că este vârsta la care persoana devine majoră.

Unii tineri însă organizează adevărate petreceri, cu meniuri, la care invitații oferă bani în plic, cum se procedează la nunți.

Sunt petreceri cu meniuri sofisticate, momente artistice și aranjamente tematice, pentru care bugetul părinților, susțin organizatorii de evenimente, poate ajunge și la 20.000 de euro, potrivit stirileprotv.ro.

„Singurele cadouri, ca să zic așa, care nu au fost în bani, au fost cele de la părinții mei, pentru că mi-au luat mașină, de fapt am primit chiar două mașini și a trebuit să aleg una, doar că eu am ales ambele. Lumea a dat cam 500 de lei de persoană cel puțin”, a declarat o tânără care a împlinit recent 18 ani.

De regulă, astfel de petreceri au peste 100 de invitați.

„Cele care sunt de 100 de persoane ajung la costurile unei nunți. Cel mai mare număr a fost, cred, de 180 de persoane”, a spus un administrator de restaurant.

„Mereu mi-am dorit să fie ceva special, doar o dată în viață facem 18 ani. Cred că s-a ajuns la 10.000 de euro. În general am primit bani în plic, pentru că era cel mai simplu”, a spus o altă tânără.

„Pleacă de la 8.000-10.000 și poate ajunge la 20.000 de euro, în funcție de ce locație se alege, ce servicii includem. Invitații vin cu plicul și oferă cadou în bani ori chiar o mașină”, a declarat Anca Cornea, organizator evenimente, scrie sursa citată.

