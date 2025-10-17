Makaveli, dus la audieri după publicitatea electorală de la locul exploziei din București: „A încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă”

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 17:52
413 citiri
Makaveli, influencer FOTO Captură video stirileprotv.ro
Makaveli, influencerul care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a încercat vineri, 17 octombrie, să forţeze perimetrul de siguranţă instituit în zona exploziei din cartierul bucureştean Rahova. ”Nu mai muşamalizaţi morţii”, a strigat acesta, cerând să se facă publice toate detaliile incidentului.
”Un grup de persoane, fără legătură cu locatarii blocurilor afectate, a încercat în mod repetat să forţeze perimetrul de siguranţă, instituit de autorităţi, instigând la acţiuni care pun în pericol buna desfăşurare a intervenţiei”, a anunțat, vineri, Jandarmeria Bucureşti.
Sursa citată a precizat că, în urma acestor acţiuni, ”un bărbat a fost extras din grup şi condus la secţia de poliţie, în vederea identificării şi luării măsurilor legale”.
”Reiterăm faptul că jandarmii sunt prezenţi pentru delimitarea şi securizarea zonei, sprijinind intervenţia pompierilor şi desfăşurarea măsurilor de protecţie pentru toţi cei implicaţi”, a mai transmis Jandarmeria.
Jandarmii recomandă cetăţenilor să evite apropierea de zona perimetrului afectat, să respecte indicaţiile forţelor de ordine, să nu încerce sa intervină pe cont propriu şi să nu împiedice în niciun fel echipele de intervenţie.
Potrivit imaginilor distribuite pe reţelele de socializare, bărbatul ridicat de jandarmi este Influencerul Makaveli.
El a cerut să nu fie muşamalizat cazul şi să se prezinte situaţia reală.
”Lăsaţi presa să intre, nu mai muşamalizaţi morţii! Avem imagini cu mâini căzute, cu picioare căzute”, a mai susținut influencerul.
”Au murit oameni în România şi nimeni nu răspunde! Un Guvern de fătălăi”, a adăugat el.
