Makaveli, vloggerul care a insultat familia Gâdea, pe TV, a fost amendat. VIDEO cu momentul necenzurat

Vloggerul de pe TikTok Makaveli a fost amendat după ce a făcut declarații jignitoare în fața raporterilor, în direct. Influencerul a făcut afirmații vulgare cu privire soția prezentatorului TV Mihai Gâdea, de la Antena 3 CNN.

Luni, 16 decembrie, polițiștii din Capitală au transmis un comunicat de presă prin care au anunțat contravenția.

„În urma imaginilor video apărute în spațiul public, prin care un bărbat, influencer, are un limbaj vulgar, în contextul unei declarații făcute, la un post de televiziune, în direct, Serviciul Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 6 Poliție s-au sesizat din oficiu, context în care, bărbatul în vârstă de 38 de ani, a fost sancționat contraventional cu 500 de lei, conform L61/1991R, privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice", se arată în comunicatul polițiștilor.

Ce a declarat vloggerul Makaveli (VIDEO)

În fața reporterilor, Makaveli a transmis injurii la adresa familiei Gâdea, afirmații care au ajuns virale în social media.

„E Antena 3 'aicea'? Am fost chemat și într-un alt dosar, vreau să vă spun, pentru înșelăciune am un dosar, în legătură cu soția domnului Gâdea. I-am promis că-i dau limbi și când colo, i-am dat m**e", a declarat Makaveli, susținător al lui Călin Georgescu în campania pentru alegerile prezidențiale.

