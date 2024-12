Malaezia a reluat căutările avionului dispărut în urmă cu 10 ani. La bordul aeronavei se aflau peste 200 de oameni FOTO

Guvernul malaezian a aprobat reluarea căutărilor pentru a încerca recuperarea avionului companiei Malaysia Airlines dispărut misterios acum peste 10 ani, în martie 2014, relatează AFP şi Reuters.

Cursa MH370 a dispărut de pe ecranele radarelor la data de 8 martie 2014, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Kuala Lumpur, cu 239 de oameni la bord.

"Propunerea unei operaţiuni de căutare de către (societatea americană de explorări) Ocean Infinity este solidă şi merită examinată", a declarat presei ministrul malaezian al transporturilor, Anthony Loke.

Deşi destinaţia zborului era Beijing, datele înregistrate de radare şi de sateliţi au arătat că aeronava a deviat de la traseul de zbor. Investigatorii sunt de părere că avionul, o aeronavă Boeing 777, s-a prăbuşit undeva în sudul îndepărtat al Oceanului Indian.

Malaysia has agreed to resume the search for the wreckage of missing Malaysia Airlines Flight MH370, its transport minister said on Friday, more than 10 years after it disappeared in one of the world's greatest aviation mysteries.

