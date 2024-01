Coșmar pentru pasagerii unui avion care zbura spre Thailanda. Un șarpe a fost descoperit în cabina aeronavei VIDEO

Pasageri ai unui avion de tip Airbus A320 aparţinând companiei malaysiene Air Asia au descoperit, înaintea aterizării la Phuket, în Thailanda, că un şarpe urca pe compartimentul de bagaje, deasupra capetelor lor, după un incident asemănător în 2022 la bordul unui avion al aceleiaşi companii.

”După ce reptila a fost văzută în avion, unii pasageri s-au ridicat de pe locurile lor, iar alţii au început să filmeze”, scrie ziarul malaysian The Star.

O înregistrare video difuzată pe TikTok - vizualizată de peste 550.000 de ori la 17 ianuarie - îl surprinde pe un însoţitor de bord îndrăzneţ încercând să-l facă pe şarpe să intre într-un pet de plastic, sub privirile uluite ale pasagerilor, însă în zadar.

Personalul de bord a reuşit până la urmă să trântească şarpele într-o pungă de plastic. ”După aterizare, agenţi de securitate de la sol au fost să verifice avionul în căutarea unor eventuali alţi şerpi, însă nu s-a mai găsit niciunul”, potrivit The Star.

Acest incident a avut loc la 13 ianuarie, a confirmat CNN un purtător de cuvânt al companiei, evocând o situaţie ”foarte rară, care poate avea loc din când în când în orice avion”.

