Cum a reușit un cuplu să călătorească prin șapte țări, inclusiv Maldive, cu 1.400 de lei

Un cuplu a dezvăluit cum a călătorit în șapte țări, inclusiv în Maldive și Arabia Saudită, cheltuind doar 247 de lire sterline, adică aproximativ 1.400 lei pe zboruri.

Justin Walley, în vârstă de 52 de ani, și prietena sa Victoria, în vârstă de 47 de ani, au petrecut șase săptămâni călătorind prin Letonia, Austria, Emiratele Arabe Unite, Maldive, Iordania, Arabia Saudită și România.

Victoria și Justin au cumpărat nouă zboruri în șase săptămâni și nu au cheltuit mai mult de 40 de lire sterline pe zi pentru cazare, mâncare și călătorie.

"Când am mers în Maldive, am stat la un bed and breakfast pe insulele pe care locuiau localnicii, ceea ce ne-a costat aproximativ 30 de lire sterline pe noapte.Tot am reușit să vedem frumusețea Maldivelor, dar am plătit o fracțiune din preț. Am făcut snorkeling, am văzut rechini de recif alergând după pești și am avut ocazia să cunoaștem oamenii adevărați din Maldive. Iordania a fost foarte specială, iar Wadi Rum este unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ, dar Arabia Saudită a depășit așteptările.Toată lumea a fost atât de primitoare, am fost tratați atât de frumos și am văzut atât de multe obiective turistice uimitoare", a povestit bărbatul pentru The Sun.

Justin, care este ofițer de presă în domeniul fotbalului, a reușit chiar să îl vadă pe Cristiano Ronaldo jucând pentru Al-Nassr în Liga saudită.

Cuplul s-a confruntat cu o singură problemă pe parcursul întregii călătorii, când a trebuit să facă un ocol de 11 ore în jurul unui oraș sfânt în care non-musulmanii nu pot intra.

În ciuda faptului că taxiul a costat 100 de euro (87 de lire sterline), Justin și Victoria au rămas optimiști și s-au concentrat pe "a vedea părți ale lumii pe care unii oameni nu ar avea niciodată ocazia să le vadă".

În total, experimentații aventurieri, care și-au început călătoria în Letonia, au vizitat Austria, Emiratele Arabe Unite, Maldivele, Bahrain, Iordania, Arabia Saudită și România înainte de a se întoarce în Marea Britanie.

Costul biletelor de avion

Letonia - Austria: 17 lire sterline

Austria - Emiratele Arabe Unite: 33 lire sterline

Emiratele Arabe Unite - Maldive: 75 lire sterline

Maldive - Emiratele Arabe Unite: 80 lire sterline

Emiratele Arabe Unite - Iordania: 7 lire sterline

Iordania - Emiratele Arabe Unite: 7 lire sterline

Emiratele Arabe Unite - Arabia Saudită: 9 lire sterline

Arabia Saudită - România: 11 lire sterline

România - Marea Britanie: 8 lire sterline

Costul total al zborului: 247 lire sterline, aproxiamtiv 1.400 lei

