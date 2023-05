Vacanță în Maldive, cu bani împrumutați. O româncă, obligată să îi restituie banii prietenei care i-a plătit excursia

O femeie din Arad și-a dat în judecată prietena căreia i-a plătit o vacanță în Maldive pentru că beneficiara excursiei a refuzat să îi restituie banii. Procesul s-a judecat la Judecătoria Arad, unde cererea reclamantei a fost admisă. Sentința nu este definitivă.

În procesul deschis la Judecătoria Arad, reclamanta a arătat că ea și prietena ei, pârâtă în acest proces, au hotărât de comun acord să plece, la începutul anului 2022, în concediu în Maldive.

Cele două prietene s-au înțeles ca una dintre ele să achite în primă fază toate cheltuielile, urmând să își recupereze banii, la întoarcere, în decurs de 2-3 luni. Având încredere că își va recupera banii, femeia care avea disponibile fonduri a plătit pachetul ambele pachete turistice, aproape 4.000 de euro.

După revenirea în ţară, cea care a plătit vacanța i-a cerut prietenei sale să-i restituie partea ei de cheltuieli, „fapt cu care a fost de acord”. „Ulterior a avut mai multe discuții telefonice şi de fiecare dată i-a spus că îi va achita banii datoraţi. Ulterior, pârâta nu a mai răspuns la telefon şi nici la mail-urile pe care reclamanta i le-a trimis”, a arătat avocatul reclamantei.

După ce a somat-o prin executor pe datornică, aceasta a plătit 500 de euro. Ulterior a mai plătit 150 de euro, dar după aceea nu a mai achitat nicio sumă, dispărând fără urmă.

Apărarea pârâtei

Femeia dată în judecată a venit cu o versiune proprie a poveștii. Pârâta susține că a fost împreună cu reclamanta în Maldive, că reclamanta a fost cea care a plătit costul excursiei, iar pârâta i-a dat banii în mână. Despre cei 650 de euro achitați prietenei sale, femeia dată în judecată a spus că sunt bani pe care i-a împrumutat de la prietena sa, în Maldive, pentru cumpărături.

„La întoarcerea în ţară au avut mai multe divergenţe, iar urmarea a fost că i-a cerut să-i dea cei 650 euro înapoi. I-a explicat că nu are de unde să-i dea, dar aceasta i-a spus că dacă nu-i dă imediat o va obliga să plătească de 10 ori mai mult întrucât pârâta nu are dovada că i-a plătit costurile excursiei, şi, în plus, va plăti şi cheltuieli de judecată şi executare”, a mai arătat avocatul pârâtei în proces.

Judecătoria Arad a admis cererea de chemare în judecată, obligând-o pe turista dată în judecată să achite diferența neachitată în valoare de 1.260 de euro.

„Singura persoană care, în opinia pârâtei, ar fi putut dovedi plata cash a fost un prieten la care aceasta a făcut referire în interogatoriu şi, deşi a solicitat încuviinţarea probei cu acest martor, la acelaşi termen de judecată a renunţat în mod voluntar la aceasta. În schimb şi în acord cu dispoziţiile art. 249 C.pr.civ., reclamanta a probat prin înscrisuri, martori şi printr-o recunoaştere a datoriei de către pârâtă constând în efectuarea de plăţi parţiale, că în patrimoniul său se regăseşte un drept de creanţă în valoare de 1.260 de euro”, se arată în sentința Judecătoriei Arad, care nu este definitivă.