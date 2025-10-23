Panică într-un mall din Capitală, după ce oamenii au simțit un miros de gaz. Zeci de persoane evacuate. Centrul comercial este situat la doar 1 km de blocul explodat din Rahova

Peste 30 de persoane au fost evacuate miercuri seară, 22 octombrie, dintr-un fast-food situat într-un mall din Capitală. Mai multe echipaje ale ISU și ale Poliției locale, precum și câteva ambulanțe, au fost trimise la fața locului.

„A fost sesizată prezența unui miros de gaz în toaleta fast-food-ului”, a declarat, la Antena 3 CNN, Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București - Ilfov.

Conform sursei citate, se pare că în acel centru comercial nu se folosesc gaze, însă este posibil ca acele eventuale scurgeri de gaze să vină de la clădirile învecinate. Cei de la Distrigaz şi ISU fac măsurători de la clădirile vecine.

"se fac verificări în acest complex comercial, mai exact la un corp de construcție, unde a fost sesizată prezența unui miros perceptibil într-o toaletă. Este vorba despre un fast food din această construcție. Colegii noștri au verificat spațiul din interior, se simțea un miros, dar aparatele de măsură nu au identificat valori peste pragurile de alarmare, adică nu sunt substanțe periculoase, ci mai degrabă un miros care nu e neapărat periculos pentru cei de la interior.

Colegii noștri au extins zona de căutare și la magazinele care fac parte din același complex comercial, inclusiv pe terasa construcției, pe unde trece o conductă de gaze, unde există suspiciunea rezonabilă că ar putea să fie o pierdere de gaze din acea conductă, iar instalația de climatizare să tragă acel gaz la interior. Momentan nu se confirmă existența unor substanțe periculoase, gaz, peste pragurile de alarmare ale instrumentelor pe care le folosim noi", a mai spus purtătorul de cuvânt al ISU București - Ilfov.

Incidentul a avut loc la centrul comercial Vulcan, din zona 13 Septembrie, din Sectorul 5 al Capitalei, la doar 1 km de blocul explodat din Rahova, unde au murit 3 persoane și alte 15 au fost rănite.

În incinta fast-food-ului din mall-ul Vulcan se aflau 35 de persoane și toate au fost evacuate.

