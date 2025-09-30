Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog

O instanță a obligat Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog să plătească 80.000 de euro drept daune morale unei paciente, în urma unui caz reclamat ca malpraxis care a dus la vătămarea corporală a victimei și a pus în pericol viața acesteia, precizează avocatul Adrian Cuculis.

Potrivit hotărârii, manevra realizată de medic a fost apreciată ca fiind greșită, iar agravarea stării pacientei a urmat unei trimiteri premature acasă.

Deși pacienta s-a plâns că se simte foarte rău, a fost trimisă acasă și, la scurt timp, ajunsă în stare gravă la un alt spital, unde a fost operată ore întregi, alți medici reușind să îi salveze viața.

Avocatul Adrian Cuculis subliniază că urmărirea penală împotriva doctoriței a fost închisă nu pentru că ar fi fost găsită nevinovată, ci din cauza prescrierii faptei, situație întâlnită în mii de dosare.

Ads