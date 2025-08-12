Maluma și-a întrerupt show-ul pentru a certa o mamă din public: „Credeți că e o idee bună?” VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 12 August 2025, ora 14:56
801 citiri

Maluma și-a surprins fanii la un concert FOTO: Instgaram/ Maluma

În cadrul unui concert susținut în Mexico City, Maluma a surprins publicul oprindu-și spectacolul pentru a atrage atenția unei mame aflate în sală. Cântărețul columbian, în vârstă de 31 de ani, a considerat necesar să îi transmită acesteia un avertisment legat de siguranța copilului său, venit la eveniment fără protecție pentru urechi.

Într-un clip care s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, se aude artistul spunând: „Credeți că e o idee bună să aduceți un bebeluș de 1 an la un concert unde decibelii sunt atât de ridicați? Unde sunetul e atât de puternic? Bebelușul nici măcar nu știe ce face aici”.

Vizibil implicat, Maluma a continuat: „Data viitoare, protejați-i urechile sau ceva. Serios. E grav. E responsabilitatea voastră. Îl fluturați de parcă ar fi o jucărie. Bebelușul nu vrea să fie aici, serios. Vă spun cu toată dragostea și respectul, acum că sunt tată… nu i-aș aduce niciodată la un concert”.

De când a devenit tată, în martie 2024, alături de partenera sa Susana Gomez, cântărețul vorbește deschis despre grijile și valorile pe care le are în privința creșterii fiicei sale, Paris Londoño Gomez. Într-un interviu acordat revistei Allure în același an, artistul mărturisea: „Totul s-a schimbat. Și îmi place. Acum, mă trezesc în fiecare zi cu dorința de a cuceri lumea. Știu că trebuie să reușesc”.

Acesta mai spunea: „Pentru Paris, nimic nu e imposibil. Trebuie să conduci prin exemplu. Mă culc în fiecare seară când pot la 9 și mă trezesc la 5.30 pentru a merge la sală pentru că vreau să fiu sănătos. Vrei să trăiești pentru totdeauna pentru copiii tăi. Vreau să o fac mândră”.

