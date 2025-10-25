Coșmar la Spitalul Județean Buzău: Fetiță de 2 luni, lăsată nesupravegheată în convulsii - Mărturia emoționantă a mamei

O mamă din Buzău, Paula Frunzeu, a relatat experiența dramatică trăită la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău, acolo unde a ajuns cu fetița sa de doar două luni, care făcuse febră și convulsii. Într-o postare pe Facebook care a devenit virală, femeia acuză personalul de gardă de indiferență și lipsă de empatie, descriind momente de panică și neputință.

„Treziți-vă, oameni buni. Asta e realitatea din spitalele noastre. Am ajuns la Spitalul Județean Buzău cu fetița mea de doar 2 luni, care făcuse febră și convulsii. Două luni… un suflet mic, fragil, care avea nevoie de ajutor imediat. Eram îngrozită, tremuram efectiv de frică. Mă așteptam ca în spital să găsesc sprijin, empatie, oameni care să știe ce fac. Dar realitatea a fost dură și rece.

Am așteptat minute care au părut ore până să vină cineva. Doamna doctor de gardă era singură, vizibil epuizată și total absentă. Mi s-a spus că „nu au ce să-i facă”, în timp ce copilul meu avea în continuare febră și convulsii. I s-a administrat o singură doză de medicament și apoi a fost lăsată așa, fără monitorizare, fără interes.

Asistentele? Fără empatie, fără grijă. Fetița mea a fost învinețită de la manevre, a plâns minute întregi pe masă, iar eu, mama ei, nu aveam voie să stau lângă ea. Doar o priveam cum suferă și nu puteam face nimic.

Ca și cum nu era destul, asistentele și-au dat cu părerea că „ele cred că are epilepsie”. Fără investigații, fără certitudine. Doar vorbe aruncate, care mi-au înghețat sângele în vene.

Când am întrebat „de ce face convulsii?”, mi s-a răspuns sec: „nu știm.”

Cum adică nu știți? Atunci ce căutați acolo?

A trebuit să fac scandal ca să obțin un transfer la București, pentru că voiau să ne țină două zile acolo, fără soluții. După o noapte de coșmar, o singură persoană — o doamnă doctor mai în vârstă, cu suflet mare — a înțeles situația și a sunat imediat pentru transfer. Doar datorită ei copilul meu a ajuns unde trebuia.

Și aici vine diferența care doare:

La Spitalul Grigore Alexandrescu din București, în momentul în care am ajuns, asistenții au sărit în trei secunde. M-au ajutat, m-au calmat, au fost lângă noi. Am văzut profesionalism, suflet și empatie adevărată.

Iar doamna doctor Sima… este un înger în halat alb. O femeie genială, serioasă, blândă și incredibil de empatică. Ea și rezidenții ei m-au ajutat în momente în care sincer simțeam că o iau razna de frică. Le voi fi recunoscătoare toată viața.

💔 Scriu asta nu doar ca o mamă rănită, ci ca un strigăt de ajutor.

Nu spun că peste tot în România e la fel — sunt medici minunați, dedicați, care fac tot ce pot. Dar, din păcate, există și oameni care ajung în spitale pe pile sau cu bani, fără suflet, fără empatie, fără chemare. Și acești oameni se joacă cu viețile noastre. Cu viețile copiilor noștri.

Trebuie să ne trezim ca popor.

Trebuie să cerem respect, empatie și profesionalism.

Nu e normal ca un bebeluș de 2 luni să fie tratat cu indiferență.

Nu e normal ca o mamă să fie nevoită să facă scandal ca să-și salveze copilul.

România are oameni buni și medici extraordinari — dar și un sistem bolnav, care trebuie vindecat.

Pentru că nu mai putem tăcea.

Pentru că viața copiilor noștri nu e un joc. ❤️

Dați share masiv eu am trimis și celor de la ministerul sănătății mesaj despre spitalul din Buzău. Să nu vă spun și de experiența mea când am născut acolo cu tot cu șpagă data. Este un spital care merită să fie întors pe dos și curățat!

Update: Fata e bine acum ❤️‍🩹 Doctorii de la Grigore Alexandrescu au făcut mai multe consultații și analize și au descoperit că avea o infecție urinară și un virus în organism. I am făcut vaccinul de două luni cu două zile înainte de toate întâmplările din cauza febrei din păcate ea a făcut la febră de doar 38,2 convulsii — adică o convulsie febrilă, care apare atunci când temperatura corpului crește brusc și sistemul nervos reacționează așa. E ceva ce se poate întâmpla la copii mici și, deși sperie rău pe moment, de obicei nu lasă urmări pe termen lung. Acum e stabilă și sub tratament”, a transmis Paula Frunzeu.

Reacția spitalului

Conducerea SJU Buzău a emis un comunicat de presă, calificând acuzațiile drept nefondate și eronate. Spitalul precizează că fetița a fost consultată imediat de un medic specialist pediatru, a fost internată în Secția Pediatrie, i s-au administrat Paracetamol și antibiotic, iar convulsiile febrile s-au remis rapid, fără a fi necesar transferul la București.

„Urmare a apariției, pe o platformă de socializare (Facebook), a unei postări referitoare la un caz din cadrul secției U.P.U. – Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență Buzău, conducerea unității medicale face următoarele precizări:

În data de 21.10.2025, sugar de sex feminin în vârstă de 2 luni s-a prezentat la Camera de Gardă UPU – Pediatrie, acuzând febră cu debut în cursul dimineții, temperatura maximă fiind de 38°C, însoțită de convulsii în context febril.

După efectuarea triajului de către personalul medical, pacienta a fost consultată imediat de medicul specialist pediatru. Având în vedere febră și vârstă fragedă a sugarului precum și contextul de convulsii febrile, s-a dispus internarea în Secția Pediatrie pentru recoltarea probelor biologice și inițierea tratamentului de specialitate.

La ora 19:45, pacienta a fost preluată în UPU – Pediatrie, iar la ora 20:45 a fost internată în Secția Pediatrie. La momentul internării, starea generală era satisfăcătoare, echilibrată din punct de vedere cardiopulmonar, digestiv și renal, iar fontanela anterioară era normotensivă. La momentul internării nu a prezentat manifestări paroxistice (convulsii).

S-a administrat Paracetamol și s-a instituit tratament perfuzabil pe secția de Pediatrie, iar la ora 24:00 s-a inițiat antibioticoterapia cu Cefort.

La ora 23:40, pacienta a prezentat mioclonii în context febril, cu durată de câteva secunde, moment în care s-a realizat reevaluarea clinică de către medicul de gardă. Nu s-a efectuat transfer la Bucuresti datorită stării in continuare satisfăcătoare a sugarului, și a remisiunii rapide a convulsiilor febrile.

La momentul reevaluarii s-a discutat cu mama despre rezultatul analizelor de sânge si despre începerea antibioticoterapiei.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Buzau atrage atenția ca lansarea in spatiul public a unor acuzatii nefondate sau eronate poate afecta încrederea pacienților in sistemul sanitar si poate aduce atingere reputatiei cadrelor medicale care isi desfășoară activitatea cu profesionalism si responsabilitate”, a transmis conducerea Spitalului Județean de Urgență Buzău

într-un comunicat de presă.

