Drama unei mame care a descoperit că fiul său se droghează: "Am depistat dealerul. Pentru copil îmi asum orice risc!"

Consumul de stupefiante aproape s-a dublat în România, potrivit unui raport European privind drogurile în Uniunea Europeană dat publicităţii de Agenţia Naţională Antidrog în iulie 2022.

Studiul ANA şi-a propus să exploreze această problematică în rândul populaţiei tinere din România, cu vârsta cuprinsă între 15-34 de ani, care frecventează „mediile recreaţionale”, adică care merg la festivaluri, concerte, cluburi. Colectarea datelor a avut loc în perioada septembrie-noiembrie 2021, iar analiza şi interpretarea acestora s-au realizat în anul 2022.

În total, la întrebări au răspuns peste 2.100 de tineri.

Din sondaj, specialiştii ANA au aflat că 20,3% dintre tinerii de la noi au consumat cel puţin o dată în viaţă canabis. 12% declară că în ultimul an şi-au administrat cel puţin un drog ilegal, peste 11% că au consumat marijuana, aproape 3% Ecstasy şi peste 2% cocaină.

"Fiul meu de 20 ani se droghează"

Una dintre grijile majore ale părinților care au copii adolescenți este legată de consumul de droguri. Celor mai mulți le este teamă că tinerii ar putea intra într-un anturaj periculos și ar putea deveni consumatori de droguri.

Este cazul relatat de o mamă în mediul online.

"Fiul meu de 20 ani se droghează! Ca orice părinte încerci orice ajutor. El refuză, fuge, nu răspunde la telefon. Am început să îl urmăresc. Am depistat dealerul. Întrebarea este cum pot să îl dau autorităților fără a îmi ști numele. Îmi este teamă pentru ceilalți copii să nu le facă rău! Rog să îmi răspundă cineva care chiar știe cum să procedez!", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Am aflat nume, adresă, numărul mașinii, culoare, marca. Acum caut cum să îl denunț anonim dacă se poate! Dacă nu, pentru copil îmi asum orice risc.

Nu e agresiv. Este un copil respectuos față de părinți. Anturajul l-a stricat. Eu sper să își revină. Nu aș putea cere copilului meu să plece știind că e bolnav. Pentru că drogurile sunt boală.", a adăugat femeia în comentarii.

"Trebuie să luați legătura cu cei de la Antidrog"

În comentarii, și alți părinți mărturisesc că se află în situații similare. Cei mai mulți îi recomandă să facă demersuri către autoritățile competente, subliniind că asta nu va rezolva și dependența fiului său.

"Discutați cu un polițist. Spuneți-i că mai aveți și alți copii și nu doriți să fiți expus.

Să dea Dumnezeu să găsiți un polițist dispus să își facă meseria! Dar măcar încercați."

"Trebuie să luați legătura cu agenția antidrog din localitatea de unde proveniți, dacă locuiți în vreo reședință de județ. Ei sunt cei mai în măsură să va ajute."

"Din păcate, am mai auzit așa cazuri, s-au dus la poliție și au avut surpriza că poliția știa de ei, nu se miscă nimic, iar dacă faci valuri te urmăresc ăia și te bat până nu mai miști. Nu ne apară poliția, nu va mai faceți iluzii și nu mai aveți încredere în ei."

"Foarte adevărat! De aceea vreau să fac denunț mai sus. Pentru că aici în oraș poliția trece pe lângă ei ca și cum nu se întâmplă nimic", a precizat autoarea postării.

"Doresc să vă spun că la poliție nu o să rezolvați nimic, trebuie să luați legătura cu cei de la antidrog, dar și acolo să încercați să vorbiți cu cineva care are cât de cât putere de decizie. Am văzut că a scris cineva că trebuie să îi fiți prietenă fiului dvs că o să își dea el seama că nu face bine, din păcate nu este adevărat. Vă sugerez să căutați în orașul dvs o organizație antidrog care va poate ajuta cu mai multe sfaturi, să vă îndrume. Trebuie să fiți puternică, pentru că nu o să fie ușor!

"Asta am încercat până acum, să îi fiu prietenă, cu iubire! Evita discuții pe tema asta, poate de rușine, nu știu nu vrea să comunice. Am văzut că nu pot face față am decis să îl urmăresc", a explicat autoarea postării.

"Nu se va lăsa chiar dacă dispare dealerul"

"Va suna ciudat pentru dvs. ce vă voi spune, însă dacă a luat-o pe calea asta și mai ales dacă a ajuns în stadiul de dependență, nu veți rezolva problema fiului. El nu se va lăsa chiar dacă dispare dealerul de la care ia, ci prin anturajul pe care îl are (și cu siguranță are anturaj de genul), va găși un alt dealer.

Vă spun asta nu în încercarea de a vă face să vă răzgândiți în privința denunțării, ci ca să nu vă puneți prea mari speranțele că fiul se va lăsa de ele dacă dealerul dispare din peisaj și să fiți apoi mult prea dezamăgită. Atât.

În rest, pentru fiul dvs. nu prea aș putea ce să vă spun să faceți pentru că din câte am văzut eu, fiecare caz în parte e oarecum diferit și în fiecare din cazuri ține foarte mult și de voința celui care consumă."

"DIICOT, deși cel mai mare nu va fi prins, vor fi prinși poate doar cei ce vând acum, apoi cel mai de sus va pune pe alții să vândă și tot așa.

Cât despre băiat, are nevoie de consiliere psihologică, de internare, tratament plus Dumnezeu, doar că trebuie să vrea toate astea. Dacă nu vrea, este greu, oricum trebuie să vă înhămăți cu muultă răbdare, nu este deloc ușor să se lase."

"Sunt exact în aceeași situație cu fiul meu"

"Sunt exact în aceiași situație cu fiul meu de 20 ani și nu știu ce să mai fac."

"Așa îl urmăream eu și pe toți i-am dat în primire la antidrog. Îi furam telefonul și salvam convorbirea cu ei, doar că vorbeau codificat, dar îmi dădeam seama unde trebuie să se întâlnească, iar eu ajungeam înaintea lui la întâlnire, dar fără o bâtă în mână nu plecăm de acasă, de ajungea să nu-i mai dea nimeni, de frica mea fugeau ca potârnichile când mă vedeau, luptați și cu ajutorul lui D zeu își va reveni, eu am luptat că o leoaică."

"Problema drogurilor în România este foarte serioasă, se pare că este scăpată de sub control intenționat. Pentru cazul menționat de dvs, părerea mea, nu-i bine să amestecați poliția, este o problemă mai degrabă de psihiatrie. Copilul dvs trebuie iubit, înțeles, ajutat și tratat bine în familie, școală, biserică și societate. În realitate drogul ca și alcoolul este o boală, care se poate vindeca, dar cu un ajutor calificat, cineva care cunoaște bine cauzele, efectul și urmările consumului de drog pe termen lung. Dacă este băiat tânăr, probabil are o prietenă, și dacă ea este cuminte și îl iubește, ar fi persoana cea mai potrivită ca ajutor și vindecare pentru copilul dvs."

"La pușcarie câteva luni și vine mielușel"

Unii propun soluții extreme.

"La pușcarie câteva luni și vine mielușel, dacă de vorbă bună nu înțelege!!"

"Deși apreciez foarte mult faptul că vreți să îl ajutăți, adevărul este că atunci când el va decide că vrea să renunțe la aceste substanțe, o va face. Aceste dependențe sunt "lanțuri" psihologice legate prin emoții de un anumit tip de subiect.

Am fost dependent aprox. 12 ani, și, tot ce a încercat familia nu a făcut față! În schimb, am cunoscut un adevăr biblic și, mergând pe acest fir, cu studiu biblic, am ajuns să găsesc o altă realitate în această lume nebună, astfel că, am renunțat la substanțe pentru că am vrut să renunț eu însumi."