O mamă din Cluj caută un loc unde "sărăcia e mare": "Aș vrea să-mi duc fata să vadă că sunt mulți copii care nu au jucării"

Mulți părinți sunt derutați de tot felul de metode de educație de actualitate. Unii aleg să-și lase copii liberi, alții preferă regulile stricte.

Anumite idei sunt ieșite din comun și sunt dezbătute în mediul online, în grupuri dedicate.

O mamă din Cluj-Napoca a decis să-i dea fetei sale de 5 ani o lecție și caută un loc unde "e sărăcia mare".

"Vreau să vadă cu ochii ei, poate se schimbă atitudinea", a explicat femeia pe grupul Mămici din Cluj-Napoca.

"Și-ar dori un parc de distracții al sărăciei"

Ideea a fost comentată și pe Reddit de utilizatorii platformei.

"Oare își imaginează că or să meargă cu mașina lor fancy în zona cu "sărăcie", or să o lase în parcarea încăpătoare și vor intra din curte în curte, ca într-o grădina zoologică, eventual în casele oamenilor, observând cum se comportă săracii în mediul lor natural, iar amărăștenii nici măcar nu or să îi bage în seamă, continuându-și rutina?"

"Sau că o să meargă 5 metri pe stradă și cum dă de prima persoană, îi zice:

-Sunteți sărac/a?

-Da (persoană cu pungă pe cap și încălțată cu bidoane de plastic legate cu sfoară)

-O duc și eu pe fii-mea la voi, ca să vadă că alții nu au ce avem noi?

-Da

Ajung la casa încropită din lemne și cartoane a omului (nu puteai să îți dai seama dacă e bărbat sau femeie). O droaie de puradei. Unul roade o geacă de piele, altul se rostogolește pe jos în gunoaie și face ca sirenă de poliție, doi se bat cu ce apucă, altul face un gest spasmodic cu mâna și cânta ceva de Țânca Uraganu, o oală cu mâncare mucegăită pe jos."

"Și-ar dori un parc de distracții al sărăciei. Un fel de DisneyWorld, dar cu bilete mai ieftine la intrare."

"Să facem o expoziție de săraci"

"Eu zic să facem o expoziție de săraci unde bogații să vină cu copiii, să vadă cum e cu sărăcia. Ca la muzeu sau ca la grădina zoologică. În loc să duci copiii la grădina zoologică să vadă maimuța, îi duci să vadă săracii."

"Legoland, Disneyland, Sărăcieland."

"Pe cuvântul meu de parentingul modern nu e cea mai idioată chestie. Văd și în cercul meu de oameni cum se transformă în niște idioți absoluți. Șterge copilul cu ei pe jos la nici 2 ani."

"Câți bani o să dea copilul ăla la terapie!"

