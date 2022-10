Apelul disperat al unei mame: "Pot lua copilul cu mine la penitenciar?". "O istorie tristă aveți"

O mamă care urmează să meargă la penitenciar în perioada următoare vrea să afle care ar putea fi soluția pentru a avea în continuare grijă de copilul său care urmează să împlinească un an.

Aceasta a cerut soluții pe o pagina pe care urmăritorii primesc sfaturi de la vocați.

"Momentan sunt în amânarea executării pedepsei până când copilul meu va împlini un an.

Poliția ar veni și m-ar lua de acasă de ziua lui?

Mă voi putea deplasa eu singură la penitenciarul de care aparțin? (este foarte departe și prefer comoditatea mașinii mele).

Am vreo posibilitate de a îmi lua copilul cu mine la penitenciar? Știu ca se poate până la vârsta de un an, dar vreau să mă asigur fiindcă as prefera să fie cu mine, am puțin de stat și fix de la un an în colo este o perioadă minunată în care să-l văd crescând, mai ales că cel mai bine îi este acolo unde e și mama lui.

Dacă nu, copilul poate rămâne cu tatăl, doar că într-un alt stat, dat fiind ca el nu este cetățean român. Doar că nu știu cât încredere pot avea în el că, o dată ce voi fi liberă, îmi va permite să îl "împărțim" sau sa îl iau înapoi.

Deși am cazier, in cazul în care va fi necesar, voi avea șanse de câștig dacă aduc ca argumente faptul că nu a fost prezent în ultimele luni de sarcina și nici în primul an de viață a copilului? Am trăit în concubinaj, iar numele de familie a copilului este al meu, nu al tatălui: poate reprezenta și acest lucru un avantaj?

Am încercat să mă exprim cât mai bine posibil, sper că m-am făcut înțeleasă", a scris femeia pe grupul Sfaturi de la avocați, de pe Facebook.

"O istorie tristă aveți"

Postare a strâns zeci de comentarii, unii o compătimesc, iar alții îi oferă soluții.

"O istorie tristă aveți, nu vă judec și nu vă cunosc, este omenește să greșeșți (important este să vă dați seama și să vă îndreptați), nu știu dacă aveți posibilitatea să luați copilul acolo, (nu cred că este o idee bună, chiar dacă este mic, este un mediu toxic), cel mai bine este să îl lăsați la cineva de încredere, care să se ocupe de copil, să îl iubească, să fie bine, etc, nu am încredere într-un om cu care ați trăit în concubinaj, nu s-a interesat de dumneavoastră cât ați fost însărcinată, nu i-a dat numele etc, sau există posibilitatea de a nu vă permite pe viitor să îl vedeți, darămite să vi-l dea înapoi, bărbații sunt egoișți, geloși, misogini, etc și nu va pierde ocazia pe viitor să se răzbune în cel mai cumplit mod: a vă lua copilul pentru totdeauna (am auzit multe istorii unde tatăl este cetățean străîn). Așa că gândiți-vă bine, ajutată și sprijinită de un avocat, succes!"

"Dacă numele de familie al copilului este al dvs, înseamnă că el nu a recunoscut copilul. Deci oficial nu este tatăl lui. Așa încât nu îl poate lua în nicio formă."

"De ce nu duci copilul într-un centru de plasament? Acolo ești cel mai sigură că nu poate să îl ia nimeni."

"Îmi exprim tot regretul că trebuie să treceți printr-o asemenea experiență, important este să fiți puternică și plină de speranța că toate în viață sunt trecătoare, însă aceste cuvinte de încurajare nu vă sunt extrem de folositoare față de trăirile dvs.

Eu vă recomand următoarele opinii;

1- mai puteți solicita un termen de amânare, însă indiferent de situație probabil detenția trebuie finalizată.

2- să aveți siguranța necesară copilului să nu ajungă în grijă tatălui, va sfătuiesc să mergeți la DGASPC-ul de care aparțineți, să explicați situația și să formulați o cerere de plasament familial, copilul să rămână în grijă bunicii materne, sora, verișoara. Doar așa puteți fi sigură că nimeni nu va ia copilul.

Persoana care își asumă responsabilitatea creșterii copilului primește o alocație de plasament în cuantum de 950 lei/luna, plus alocația de stat până ce reveniți.

Nu văd un alt subterfugiu care să vă fie de folos!"

"Bunul Dumnezeu să vă ajute să treceți cu bine peste această încercare și să fiți împreună cu copilașul, încercați să lăsați copilașul cu cineva din familia dvs de încredere dacă se poate este mai în siguranță așa, mai ales că nu este trecut pe numele tatălui el nu poate să facă nimic momentan, decât pe viitor, dacă deschide proces pentru recunoaștere copil și dreptul la vizită, din păcate oamenii se schimbă în timp și nu șțiți ce se poate întâmpla, mai ales că este și străin, încercați să vă luați toate măsurile ca să stați liniștită în privința copilului, Doamne ajută să rezolvați cu bine totul!"

"Indiferent cui lăsați copilul, faceți un act prin care dvs îl împuterniciți și respectiva persoană își ia răspunderea să se ocupe de copil. Asta vă va ajuta dacă ajungeți să cereți mai târziu custodia etc. Întrebați un avocat sau la protecția copilului”.

"Eu una aș căuta o bonă de încredere cu acte în regulă dacă nu aveți părinți rude etc. Și i-aș asigura absolut tot la copil și bonă. Nu-l lăsați afară, că nu-l mai vedeți, mai ales dacă-i de nație musulman. Faceți un contract notarial și specificați termenul în care are bonă, poate să-l îngrijească pe copil".

"Ce viață tristă și imorală aveți, presupun că sunteți încă tânără, gândul că un copilaș de un an să își petreacă viața în pușcărie este insuportabil".

"Cu tot respectul, nu cunoaștem viața doamnei, deci nu avem motive să o judecăm și caracterizăm ca imorală. Este o mamă care vrea să aibă copilul cu ea indiferent de situație și asta spune destule".

