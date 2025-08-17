Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB își forțează transferul și pune presiune pe șefii clubului

Atacantul Mamadou Thiam (30 de ani) de la U Cluj, unul dintre cei mai valoroși jucători din campionatul României, vrea neapărat să se transere în această perioadă de mercato.

Astfel, conform Digisport.ro, Thiam pune presiune pe conducerea clubului pentru a prinde un transfer în această vară.

Senegalezul născut în Franța nu a făcut deplasarea cu U Cluj la Constanța pentru meciul cu Farul, programat la Ovidiu, luni seara, de la 21:30, Thiam fiind în așteptarea unei oferte din străinătate.

Mamadou Thiam a fost extrem de aproape de un transfer la FCSB, aflându-se la un moment dat pe lista de achiziții a campioanei României.

”O să vorbesc și pentru ăsta care-mi place mie de la U Cluj, din stânga, atacantul. Thiam!”, a declarat Gigi Becali, la emisiunea Fotbal Club.

