Incendiu violent la Mamaia. Arde clădirea fostului club Bellagio VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 07 August 2025, ora 19:58
1256 citiri
Incendiu violent la Mamaia. Arde clădirea fostului club Bellagio VIDEO
Incendiu violent la Mamaia. Arde clădirea fostului club Bellagio FOTO Captură video Facebook/Ana Munteanu

Pompierii intervin joi seară, 7 august, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.

ISU Constanţa intervine, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o clădire din Mamaia.

Este vorba despre o clădire dezafectată, care era în paragină, unde a fost Clubul Bellagio.

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului care se manifestă generalizat, cu flăcări uriașe și degajări de fum.

Răspunsul ministrului Sănătății după ce managerul demis de la Centrul de Arși Floreasca l-a acuzat că i-a pătat imaginea: ”O exagerată stimă de sine”
Răspunsul ministrului Sănătății după ce managerul demis de la Centrul de Arși Floreasca l-a acuzat că i-a pătat imaginea: ”O exagerată stimă de sine”
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat joi seară, 7 august, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul șef al...
"E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
"E mort. Tăceți!". Laura Vicol, atac contondent la cei care l-au denigrat pe Ion Iliescu după ce a decedat. "El va rămâne în istorie, voi nu veți rămâne nicăieri"
Fosta deputată Laura Vicol a revenit în online cu o postare pe pagina personală de Facebook în care îi atacă pe toți cei care l-au vorbit de rău pe Ion Iliescu după ce a murit. Vicol...
#Mamaia, #incendiu violent, #club bellagio, #interventie pompieri , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Șefa Comunității Naționale de Informații a SUA a publicat un raport secret despre amestecul Rusiei în alegerile din SUA, sfidând avertismentele CIA
  2. Alerte de vreme severă imediată: Ploi torențiale, furtuni și grindină în zeci de localități UPDATE
  3. Un oraș scufundat, descoperit în apropierea Muntelui Ararat, ridică întrebări despre originile poveștii biblice a Arcei lui Noe FOTO
  4. Justiția din Franța va reanaliza dosarul lui Paul al României, după ce a anulat decizia de extrădare în România
  5. Rusia ar pregăti testarea „Cernobîlului zburător“. Cum descrie Putin arma, ce spun despre ea specialiștii internaționali
  6. Un fost angajat de la Editura Tehnică își amintește de șeful său, Ion Iliescu: „Și pentru mine a fost speranță, care s-a transformat într-o mare dezamăgire."
  7. Incendiu violent la Mamaia. Arde clădirea fostului club Bellagio VIDEO
  8. Israelul vrea controlul asupra întregii Fâșii Gaza. Anunțul făcut de premierul Benjamin Netanyahu
  9. Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 7 august. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc
  10. Ucrainenii resping „planul de pace" al Rusiei: 76% refuză orice formă de capitulare sau cedare de teritorii

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Acum 11 ore

Update Politic,
Ion Iliescu, condus pe ultimul drum