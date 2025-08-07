Incendiu violent la Mamaia. Arde clădirea fostului club Bellagio VIDEO

Joi, 07 August 2025, ora 19:58
1256 citiri
Incendiu violent la Mamaia. Arde clădirea fostului club Bellagio FOTO Captură video Facebook/Ana Munteanu
Pompierii intervin joi seară, 7 august, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.
ISU Constanţa intervine, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o clădire din Mamaia.
Este vorba despre o clădire dezafectată, care era în paragină, unde a fost Clubul Bellagio.
Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului care se manifestă generalizat, cu flăcări uriașe și degajări de fum.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat joi seară, 7 august, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la fostul șef al...
Fosta deputată Laura Vicol a revenit în online cu o postare pe pagina personală de Facebook în care îi atacă pe toți cei care l-au vorbit de rău pe Ion Iliescu după ce a murit.
Vicol...