Incendiu violent la Mamaia. Arde clădirea fostului club Bellagio VIDEO

Pompierii intervin joi seară, 7 august, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. Clădirea era în paragină.

ISU Constanţa intervine, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o clădire din Mamaia.

Este vorba despre o clădire dezafectată, care era în paragină, unde a fost Clubul Bellagio.

Pompierii intervin cu mai multe autospeciale, având în vedere amploarea incendiului care se manifestă generalizat, cu flăcări uriașe și degajări de fum.

