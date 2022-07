Jurnalist din Banat, după ce a ajuns la Mamaia: „Plăcut impresionat. Televiziunile chiar ne mint”

Gabriel Iosa, un jurnalist free-lancer din Timiș, pasionat de călătorii, a ajuns și la Mamaia. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul se declară impresionat de condițiile oferite turiștilor.

„Hotelul în care stau are patru stele, meritate fiecare. La check-in te întâmpină o recepționeră care știe cum se binedispune un oaspete după un drum de două ore cu CFR-ul. E zâmbăreață, bine pregătită, rapidă și te face să te simți așa cum trebuie. Mai că ai zice că ești în Santorini, doar că acolo, sincer dacă sunt, recepționerele au fost mai… tăcute, să zicem. Aici, tot procesul de check-in a decurs cum trebuie, chiar m-am simțit bine primit”, scrie jurnalistul.

Gabriel Iosa a explicat că a plătit 90 de euro pe noapte pentru o cameră cu mic dejun inclus.

„Mic dejun care oferă mâncare reală, nu de la plicuri, cum am pățit chiar și la hoteluri care se pretind a fi de fițe”, mai spune jurnalistul, care se laudă cu „peste 50 de hoteluri la activ”.

„În Santorini anul trecut am dat 60 de euro pe seară, doar că nu aveam mic dejun și camera era cât o cutie de chibrituri. Aici pot să joc fotbal, am balcon, aerul condiționat pornește singur când intru în cameră, salteaua are memory foam, pernele vin pe meniu și sunt cu umplutură din țâță de mâță, televizorul are Netflix and chill, ai presiune la duș și baia nu miroase decât a parfum.

Ads

Ca și stațiune, aglomerație sau pustietate, prețuri de Dubai sau de buticul din colț, sincer să fiu, televiziunile chiar ne mint. Cel puțin Mamaia Nord arată foarte bine, evident în plină dezvoltare, cu hoteluri noi și bine construite, cu atenție la finisaje, restaurante unde se mănâncă bine de tot, la prețuri și foarte mari, și decente, și mici. Fiecare își găsește o cameră de hotel aici, sau un apartament, fie mai fancy dacă te duce cardu’, fie mai pe sărăkie, dar tot nu stai rău”, a mai scris jurnalistul timișean.

Gabriel Iosa a oferit și detalii despre cum arată plaja și care sunt prețurile. „Plaja este curată, apa este până la brâu dacă mergi 50 de metri în larg, șezlongurile sunt între 30 și 100 de lei pe zi, un Aperol Spritz 25 de lei, iar o portokalopită, 30 de lei. Niște scoici de Marea Neagră cu sos de vin alb costă 40 sau 50 de lei, iar un platou cu fructe de-ale mării te nenorocește de 300 de lei, dar mănânci cel puțin 6 oameni din el. Shaorma, tot 25-30 de lei e, noi să fim deci sănătoși”, mai spune jurnalistul, care se declară „șocat de discrepanța dintre ce a văzut la televizor despre litoral și realitatea din teren”.

Ads

„Ca jurnalist, nu credeam că se mai practică scrisul de materiale doar de dragul de a face vâlvă, cel puțin nu în halul acesta de diferență între ce e, și ce se prezintă a fi. Dacă nu aveți alte planuri pe vara asta, și nu e nimic în neregulă să nu aveți planificate excursii prin țări, având în vedere că zborurile se anulează mai ceva ca drepturile noastre când vine pandemia, vă recomand câteva zile de relaxare aici la Românica la noi.

Da, știu, repet, și eu sunt surprins de ceea ce scriu. Dar și plăcut impresionat de ce am găsit la fața locului, cum ne place nouă să spunem. Poate că ar fi cazul să nu mai dăm cu piatra în absolut orice înseamnă România, înainte să încercăm marea măcar cu degetele de la picioare”, a și-a încheiat jurnalistul postarea referitoare la sejurul de la Mamaia.

Ads