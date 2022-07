Stațiunea Mamaia este controversa acestui sezon de pe litoralul românesc.

În timp ce unora prețurile li se par piperate, altora li se par accesibile. Între timp, hotelierii se plâng că duc lipsă de turiști.

Însă sunt persoane care spun că au mers oameni la Mamaia, chiar dacă nu mai este aglomerația de pe vremuri.

Un blogger de călătorii a povestit pe un grup de travel experiența sa în Mamaia. Cei interesați au aflat și prețurile practicate acolo.

„După ce în weekend am fost la plajă în Constanța și am observat că lumea (cu unele excepții, normal) încă iubește marea noastră, acum două zile am ajuns prin Mamaia.

De data aceasta am fost doar în plimbare, fără plajă, deoarece n-am reușit să îmi fac timp decât seara. Am ajuns pe la nouă și jumătate în stațiune. Mi-a luat vreo 20 de minute să caut un loc de parcare fără plată 😂

În fine, am lăsat mașina și ne-am îndreptat spre faleză (eu și fii-miu). Aici, spre surprinderea mea, după ce văzusem pe Facebook, nu era pustiu deloc. Din contră, chiar destul de aglomerat, având în vedere că era marți seara, nu weekend.

Ne-am plimbat puțin în zona Cazino, între pasarelă și capătul telegondolei, cam cât e și porțiunea pietonală.

E adevărat, nu mai este aglomerația de pe timpul lui Mazăre (însă chiar și atunci, doar în weekend te călcai în picioare), dar în niciun caz nu e cum prezintă media. La ora 22 faleza era foarte animată, terasele erau pline. Nu toate, alea care merg în general bine. Și așa a fost în fiecare an, nu doar acum, unele erau pline, altele goale... nu pot deține toți secretul succesului 🙂

Pe la 11 și puțin, am ales să ne așezăm la una dintre cele mai vechi terase din zonă.

Deja începuse să se mai golească, erau ocupate ceva mai mult de jumătate din mese.

N-am mâncat, am servit doar câte o limonadă.

Servirea foarte promptă, prețurile... unele neașteptat de mici, altele destul de piperate (urmează și exemple 🙂 ).

La 00:30 am plecat, mai erau clienți doar la vreo 5-6 mese.

Ca o comparație, am fost sâmbătă seara în Centrul Vechi la o terasă. La 12 fără ne-au zis că închid 😳 Așa e la noi în sat, că oraș turistic nu îl pot numi.

Pe faleză, deși era destul de târziu și se lăsase cam frig, mai erau câteva magazine deschise.

Ce nu mi-a plăcut la o primă vedere:

- poate cel mai important lucru negativ ar fi parcarea... costă 4 lei/oră non stop. Turistul care va sta doar în stațiune va fi nevoit să achite 96 lei/zi. E mai mult decât combustibilul până aici, e mai scump să stea pe loc 😂

- firma de salubritate nu prea își face datoria. Câteva coșuri erau pline, și gunoi pe lângă, că nu mai încăpea. Probabil s-au uitat și ei la știri, și s-au gândit că dacă stațiunea e goală, nu are cine să facă gunoi 😂

- unii concesionari de plaje mi se par nesimțiți. Am vazut o pancartă unde scrie că poți sta cu cearceaful/prosopul doar în spatele șezlongurilor. Nu poți sta lângă apă și nici nu există culoar special. Mă întreb cât de legal e ce fac ei. În altă parte scria că nu ai voie sa vii cu umbrela, scaunul sau șezlongul tău pe plaja respectivă;

- pe pasarelă teoretic accesul este interzis. Autoritățile locale s-au gândit că e mai ușor să pună un gărduleț și un semn "Acces interzis" decât să se ocupe de întreținerea ei;

- am o observat multe "domnișoare" care, cum vedeau un cuplu, se duceau către domn să-i vândă un trandafir pe care să îl ofere partenerei. Practica asta îmi amintește de anii '90. Să mai apară și băieții cu alba/neagra și e treaba completă 🙂

Dacă mă uit la ce nu îmi place, îmi dau seama că de fapt autoritățile locale sunt cel mai mare dușman al turismului 🙁

Acum, poate partea cea mai așteptată, prețurile 🙂

- parcare 4 lei/oră;

- șezlong 25 lei în două locuri, 30 lei în altul;

- bilet telegondolă 25 lei/sens;

- bere draft 11,50/ 13,50 (încă puțin și intră berea în categoria produselor de lux 😂);

- vin carafă 1l 41,50 lei (mai ieftin decât în Centrul Vechi 🙂 );

- limonadă 14,50 lei;

- paste 36,50-47,50 lei;

- pizza 32cm 31,50-49,50 lei;

- hamsie 200g 44,50 lei. Prețul mi se pare exagerat, chiar dacă include mămăliguță, mujdei, lămâie. La o altă terasă am văzut că era 14,90 lei (nu știu gramajul);

- midii pane (cu garnitură, sos, lămâie) 53,50 lei;

- papanași 28,50 lei;

- espresso 9,50 lei;

- diferite meniuri (foto) 30-38 lei (la alte terase, nu unde am stat).

Ca și în postarea despre plaja din Constanța, nu încerc să fac reclamă, ci doar să arăt adevărul de la fața locului. Mă bucur că sunt mulți care au înțeles asta, "hateri" și "Gică Contra", care le știu pe toate (din auzite, nu din proprie experiență 🙂 ) vor fi mereu.

Nu încerc să conving pe nimeni să vină sau nu aici.

De fapt, nici nu consider că i-am făcut reclamă, pur și simplu am vrut să arăt că media denatureză adevărul”, a scris turistul pe Facebook.

