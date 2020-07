53 de delfini au esuat pe litoral in 2020

ONG Mare Nostrum a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca de la inceputul anului si pana acum au fost inregistrate 53 de cazuri de delfini esuati pe tot litoralul romanesc, in conditiile in care anul trecut numarul total de esuari a fost tot de 53. Cele mai multe cazuri de delfini esuati s-au inregistrat in zona Navodari, Mamaia, Eforie si Vama Veche."Ne-am fi dorit ca pandemia sa limiteze si numarul de cazuri de delfini esuati, dar din pacate nu s-a intamplat acest lucru. O mare parte din cazuri au fost inregistrate in aprilie, cand teoretic, exista prohibitie la calcan. Cu toate acestea, in decurs de o saptamana, ne-am dus la 11 cazuri de esuari, o treime din ele avand ca motiv principal plasele pescaresti", afirma Marian Paiu, expert ecolog, coordonator Departament Conservarea Biodiversitatii in cadrul ONG Mare Nostrum.Problema delfinilor esuati nu este una noua, dar este una cat se poate de dramatica, in conditiile in care numarul delfinilor din Marea Neagra scade constant, a precizat ONG Mare Nostrum.