Adjunctul sefului Politiei din Navodari, anchetat dupa declaratiile manelistului Vali Vijelie

Mai mult, cantaretul se lauda ca nici macar nu ar fi fost amendat.In data de 28 august, interpretul Vali Vijelie a sustinut un concert in statiunea Mamaia, unde s-au adunat sute de oameni, fara sa se mai tina cont de regulile de distantare.Politistii au intrerupt atunci petrecerea, iar administratorul localului a fost amendat."Seful politiei era cu mine la masa, beam un sprit", a declarat Vali Vijelie ulterior, intr-o emisiune de la postul PRO TV.Vali Vijelie nu a oferit nici un nume si nu a spus nici despre ce sef al politiei ar fi vorba.Contactat ulterior pentru a oferi mai multe detalii referitor la acest subiect, interpretul si-a retras vorbele spunand ca au fost spuse "in spirit de gluma".Surse din ancheta spun ca politistul care a stat la masa, la terasa, in timpul concertului lui Vali Vijelie este chiar adjunctul sefului Politiei Navodari, institutie ai carei angajati ar fi trebuit sa preintampine astfel de evenimente, relateaza PRO TV.Chiar daca interpretul sustine ca nu a primit nici o amenda , politistii au precizat ca Vali Vijelie a fost amendat cu 1.000 lei, pentru tulburarea linistii publice.Amintim ca Seful Inspectoratului General si-a dat demisia, ca urmare a intalnirii pe care a avut-o cu reprezentantul unei grupari interlope.