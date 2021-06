Autobuze etajate la Constanta, din 18 iunie, pe ruta Gara CFR - statiunea Mamaia

Turistii si constantenii mai sunt anuntati ca, incepand cu aceeasi data, se prelungeste linia 100 pana in statiunea Mamaia. Astfel, traseul 100 devine 100M, pe ruta Gara - Sat Vacanta - Statiunea Mamaia si retur. Abonamentele emise pe linia 100 vor fi valabile pe linia 100M pana la expirarea acestora. Potrivit CT Bus, circuitul CITY TOUR cuprinde peste 100 de obiective turistice importante din orasul Constanta si din statiunea Mamaia, printre care Gara Maritima, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie si Arheologie, Edificiul roman cu mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic Tomis, Delfinariul, Satul de Vacanta, Cazinoul din Mamaia si altele."Aveti la dispozitie si aplicatia 'CITY TOUR', un ghid text si audio: la bordul autobuzelor etajate va puteti conecta gratuit la reteaua Wi-Fi, scanati codul QR de pe spatarul scaunului sau cautati aplicatia direct in 'MAGAZIN PLAY' sau 'APPLE STORE'. Aceasta sincronizeaza pozitia telefonului cu sistemul GPS al autobuzului. In momentul atingerii punctelor de interes predefinite, ghidul audio porneste automat", se arata intr-un comunicat transmis de CT Bus. Pretul unei calatorii este de 3 lei, iar biletele pot fi achizitionate de la soferul autobuzului etajat. Principalul avantaj este posibilitatea achizitionarii unui bilet de 5 lei, valabil toata ziua, calatorii putand sa intrerupa turul oricand pentru vizitarea obiectivelor de interes si apoi sa reia calatoria, cu un alt autobuz etajat, fara costuri suplimentare.Conform sursei citate, linia CITY TOUR este deservita, pentru inceput, de sase autobuze etajate, cu o frecventa de 25 de minute, in intervalul orar 9,00 - 22,00, programul de transport putand fi modificat, in functie de conditiile meteorologice."Va reamintim recomandarea de a purta masca de protectie si de a respecta masurile de preventie si distantare sociala", se precizeaza in comunicat.