DNA verifica descarcarea arheologica pentru largirea plajelor din Mamaia. Proiectul de 750 de milioane de euro ar putea fi blocat

"Lucrarile de innisipare din zona Mamaia sunt ingreunate. Intr-un interval de timp scurt, exista riscul ca cel mai mare proiect de infrastructura derulat de Romania pe litoralul romanesc sa fie stopat", spun cei de la Apele Romane intr-un mesaj postat pe Facebook . Proiectul are o valoare de 750 de milioane de euroIn continuare, se sutine ca termenul de finalizare a lucrarilor de innisipare pentru statiunea Mamaia poate fi amanat. "Acest lucru ar atrage costuri suplimentare si sanctiuni din partea UE. In plus, cei 129 de operatori de plaja pot fi si ei afectati", spun cei de la Apele Romane.In urma cu doua zile, accesul navei care extragea nisip in zona Mamaia a fost interzis. "Interdictia a fost transmisa prin sistemul radio-naval de catre Capitania Zonala Constanta. Zona restrictionata se suprapune peste perimetrele de exploatare din cadrul proiectului Reducerea Eroziunii Costiere faza II (2014-2020) - Lot 2 - Mamaia", spun cei de la Apele Romane.Procurorii ar verifica modul in care s-a facut descarcarea arheologica in zona respectiva, descarcare ce trebuia realizata atat pentru zona de uscat cat si pentru zona de larg cuprinsa in proiect. Conform Directiei Judetene de Cultura Constanta, in zona respectiva nu a fost anuntata nicio descoperire a vreunui obiect arheologic. Interventia procurorilor ar fi avut loc dupa ce mai multe monede antice ar fi fost gasite in nisipul proaspat excavat din largul marii.Lucrarile derulate au ajuns la jumatate, sectorul Mamaia-Navodari fiind innisipat pe o lungime de peste 3.000 de metri liniari. Intregul proiect de reducere a eroziunii costiere are o valoare de aproape un miliard de euro. In acest moment, spun reprezentantii Apelor Romane, se mai lucreaza doar pe un perimetru restrans si cu dificultate.Lucrarile la tronsonul Mamaia au inceput in toamna anului 2020 si se estima ca se vor finaliza in luna aprilie 2021. Acesta implica lucrari de innisipare a plajelor pe o lungime de 6.950 de metri (cuprinsa intre hotel Sulina si plaja Navodari - reper Arena Regia) si extinderea unei constructii hidrotehnice existente.