Doua cluburi din Mamaia, amendate de politisti cu 9.000 de lei pentru ca nu au luat masuri de limitare a raspandirii coronavirusului

Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constant, aproximativ 250 de politisti, jandarmi pompieri si reprezentanti ai organelor abilitate de control din judetul Constanta au actionat, sambata seara, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Covid-19, in principalele zone aglomerate din judetul Constanta.Cu ocazia controalelor au fost verificate 103 societati comerciale si au fost aplicate 62 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 148.000 de lei, dintre care 20 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, 5 la O.G. 21/1992 privind protectia consumatorilor, patru pentru activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si zece pentru fapte de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.De asemenea, au fost amendate doua cluburi din Mamaia, unul cu 5.000 de lei, iar celalalt cu 4.000 de lei pentru ca nu au respectat masurile de prevenire a raspandirii Covid-19.In acelasi timp, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au facut controale la 13 obiective (unitati de turism, cluburi si discoteci) si au aplicat 53 de sanctiuni (42 de avertismente si 11 amenzi), in valoare totala de 20.000 de lei.Echipele de control au depistat si mai multe persoane care nu purtau masca de protectie in zonele aglomerate din statiuni, dupa ora 18, dar acestea nu au fost sanctionate, ci li s-au explicat care sunt noile prevederi legale. Incepand cu data de 1 august masca de protectie este obligatorie intre orele 18-24 in zonele aglomerate de pe litoral.