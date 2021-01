FOTO Plajele din Mamaia au fost extinse cu 30 de hectare. Proiectul de un miliard de euro care se intinde pe tot litoralul romanesc

In noiembrie 2020 au inceput lucrarile cuprinse in cadrul proiectului "Protectia si Reabilitarea partii Sudice a litoralului Romanesc al Marii Negre in zona Mamaia ", parte a proiectului major "Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)", o continuitate a proiectului implementat cu succes la sfarsitul anului 2015, in Faza I. Proiectul are o valoare de aproximativ 1 miliard de euro, iar la finalul acestuia Romania va castiga la propriu teren: plajele vor fi extinse cu peste 200 de hectare noi de nisip.Lucrarile la tronsonul Mamaia, incepute in noiembrie, implica lucrari de innisipare a plajelor pe o lungime de 6.950 de metri (cuprinsa intre hotel Sulina si plaja Navodari - reper Arena Regia) si extinderea unei constructii hidrotehnice existente. Profilul plajei emerse innisipate va fi de cel putin 100 de metri latime, la cota de cel putin +2 metri, pe o perioada de timp de 50 de ani. In acest moment, peste 30 de hectare de plaja noua sunt vizibile in zona de Nord a statiunii, iar lucrarile continua."La inceputul verii care urmeaza, vom avea peste 4,3 milioane de metri cubi de nisip nou "asternute" pe litoralul constantean. Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral va monitoriza si va aduce publicului la cunostinta constant progresul lucrarilor de innisipare. Deja, peste doi kilometri liniari din cei sapte sunt innisipati", explica directorul ABADL Bogdan Bola, citat de Adevarul In Mamaia, lucrarile de extindere a plajelor sunt estimate a fi finalizate in luna aprilie 2021, astfel ca turistii vor gasi plaje noi in acest sezon estival. In urmatorii trei ani, alte 11 sectoare de plaja vor fi extinse si vor fi redate turismului. Este vorba despre stavilarele Edighiol/Periboina, plajele (Mamaia, Tomis-Cazino, Agigea, Eforie- in etapa I) si plajele (Costinesti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia- Venus- Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai- in etapa II).Pe langa lucrarile de innisipare a plajelor, vor fi realizate si structuri hidrotehnice cu rol de protectie suplimentara si de fixare a aluviunilor, precum si lucrari de consolidare a falezelor.