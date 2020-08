Imagine revoltatoare de la un club de fite din Mamaia. "Asa ceva nu vezi in Grecia sau Italia"

O arata imaginea postata de jurnalistul Mircea Marian. Se poate vedea clar aglomeratia dintr-unul dintre cluburile de fite din statiune, veniti cel mai probabil la o petrecere tematica."Loft, Mamaia, in seara asta. Nici o masca, nici o distantare sociala. Unul singur daca e infectat..."Suntem cu ochii pe voi!", domnule Vela?PS: Prietenii care au facut poza erau socati. Ok, mare, vacanta, dar inteleg ca asa ceva nu vezi in Grecia sau Italia", a scris Mircea Marian in comentariul care insotea imaginea.Aglomeratie a fost si in Vama Veche. Mii de tineri au petrecut seara si noaptea pe plaja. Au cantat si au dansat ca pe vremea cand nu exista coronavirus . Sarbatoarea Sfanta Maria a fost marcata cu focuri de artificii si valuri de sampanie.