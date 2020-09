Paradoxul litoralului romanesc. De la stirile critice si serviciile sub-mediocre, la plajele pline ochi de turisti

Turistii captivi ai unor servicii sub standardele europene ale anului 2020

Coruptia ce face posibile serviciile sub-standard

Legislatia ar trebui aplicata la sange

Dincolo de generalizari, litoralul romanesc ofera ceea ce cere turistul

In ciuda acestor defecte, plajele continua sa fie pline de turisti , zecile de hoteluri noi sau renovate arata ca investitorii vad inca oportunitati de castig pe litoral. Cum se explica acest paradox?Una dintre vocile cu greutate care s-a alaturat recent corului de critici ai serviciilor ce se gasesc pe litoralul romanesc este chiar Paul Anghel, directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) . Intr-un interviu recent, acesta a vorbit despre turistii care ajung pe litoral ca despre niste turisti captivi, carora an dupa an li se ofera aceleasi servicii sub standard chiar si in asa-numitele cluburi de fite."Cluburile deschid pentru o luna sau maximum doua luni pe litoral, dar vor sa faca un profit maxim si sa nu investeasca nimic in infrastructura. Ai asteptarea ca atunci cand te duci intr-un club de fite si platesti sume importante de bani sa gasesti cel putin o mancare proaspata si ca nu te pacaleste nimeni. Ei bine, toata mancarea era congelata si salata de vinete preparata era congelata si sosul de rosii, fara sa informeze consumatorii ca se servesc produse congelate. Poate eu nu vreau sa-i dau copilului meu mancare congelata din 2017. Repet, am asteptarea, in calitate de consumator, sa gasesc produse proaspete, sa nu fiu pacalit la gramaje la bauturi sau la mancare", a declarat acesta pentru Agerpres.In opinia sa, imaginea de ansamblu a litoralului romanesc este una dezastruoasa, cu unii dintre patronii de pe litoral profitand la maxim de turistii romani, mai degraba captivi in aceasta perioada."Practic, sunt aceleasi servicii care lasa de dorit, in unele cazuri, desi am avut tendinta sa cred ca, dupa 10 ani in care romanii au vazut aproape tot globul, vor fi mult mai exigenti cu ce li se ofera, masa critica nu pare a fi atinsa. Din pacate, as mai sintetiza: aceeasi atitudine pro japca, costuri nejustificate, personal nepregatit, extenuat si irascibil, atitudine sfidatoare, patroni care nu inteleg relatia serviciu/cost/respect, prost gust generalizat, plastic peste tot., a mai spus directorul ANPC La doar doua zile dupa acest interviu, parca pentru a confirma cele spuse de acesta, DNA a anuntat punerea sub control judiciar a sefului Politiei Eforie. Potrivit procurorilor anticoruptie acesta percepea o taxa zilnica de 300 de lei pentru a le permite vanzatorilor ambulanti sa-si vanda produsele pe plajele din statiune fara grija unui control din partea autoritatilor. In opinia lui Sorin Mierlea, presedintele Asociatiei pentru Protectia Consumatorului, tocmai aceasta coruptie la nivel local face extrem de greu de eliminat astfel de servicii ce tind sa devina un lucru comun nu doar in statiunile de pe litoral."Cazul sefului Politiei din Eforie, care lua mita de la vanzatorii ambulanti de pe plaja, arata cat de impamantenite sunt aceste practici, si nivelul de coruptie ce nu permite dezvoltarea reala, in favoarea consumatorului a acestor servicii. Poate ca fara un efort care sa vina de la Centru nu vom scapa de astfel de practici. Pana la urma ceea ce se intampla pe litoral, sau in statiunile de la munte, se repercuteaza la nivelul intregii tari. Un consumator care vede ca merge si asa pe litoral o sa accepte ce se intampla si la el in localitate, si tot asa", a declarat acesta.Potrivit acestuia pentru a scapa de astfel de servicii ce pacalesc consumatorii este necesar un efort concentrat din partea tuturor autoritatilor statului, care ar trebui sa fie mult mai transparente - sa identifice si sa faca public numele si abaterile agentilor economici astfel incat noi, consumatorii, sa putem sa-i sanctionam indirect, prin faptul de a nu le mai cumpara serviciile."Problema fundamentala consta in faptul ca avem o legislatie cu privire la sanctiuni care insa nu se aplica. Faptul ca aceste probleme apar luna de luna, an de an, ne arata in plus ca masura suspendarii activitatii ar trebui luata mult mai des in locul acelor masuri de sanctionare contraventionala ce isi arata mult prea des ineficienta - cel mai adesea raman pe undeva uitate, se mai contesta, pana se lamuresc lucrurile a trecut sezonul iar consumatorul are in continuare parte de niste servicii destul de indoielnice.Vedem cum an de an litoralul romanesc are parte de o presa extrem de proasta, si degeaba acuza organizatiile patronale de acolo alte interese, adevarul este ca se submineaza singuri. In loc sa se investeasca in pregatirea personalului, in calitatea serviciilor, avem in schimb genul acesta de afaceri, unde nu se urmareste decat realizarea unui profit imediat - vine turistul azi, a mancat ciorba buna, proasta - nu ma mai intereseaza pe mine. Rezultatul acestui tip de turism se vede de ani buni, turistii romani alegand in masa Grecia si Bulgaria in defavoarea statiunilor noastre.Este o problema a intregii industrii si fara niste sanctiuni serioase, precum ridicarea autorizatiilor de functionare de indata a operatorilor economici ce pacalesc consumatorii, nu pot fi eliminate de pe piata acest tip de firme sau societati.", a declarat Sorin Mierlea pentru Ziare.com.Nu in ultimul rand, acesta a subliniat necesitatea ca si noi, ca simpli consumatori sa adoptam o atitudine mult mai critica si sa nu mai acceptam sa platim pentru tipul de servicii sub-standard."In acest context, si consumatorului ii revine o datorie de a fi mult mai constient, mult mai responsabil, pentru ca, in final, fiecare dintre noi suntem comisari de protectia consumatorului si, de fiecare data cand platim pentru ceva, validam un serviciu. De aceea cred ca noi ar trebui sa fim mult mai critici, mult mai aspri, si sa nu mai platim orice serviciu in orice conditii, sa activam mai puternic acest tip de atitudine pe care ar trebui sa o avem in calitatea noastra de cetateni si consumatori europeni - si sa facem si cate-o sesizare sau reclamatie", a concluzionat presedintele Asociatiei Protectiei Consumatorului.Consultantul in turism, Ciprian Enea, este insa de parere ca dincolo de acest tip de generalizari litoralul romanesc s-a dezvoltat clar pe doua segmente distincte, ce raspund unor cereri diferite venite din partea pietei."Pe de o parte avem un segment bine construit, bine pus la punct, bine targetat, in care fiecare fiecare operator de servicii turistice isi cunoaste bine publicul, stie ce trebuie sa ofere, ce vrea sa obtina de la el, si face foarte bine acest lucru. Ca exemple pentru acest segment avem zona de clubbing din Mamaia, sau pe zona de family, tot asa vorbim de hotelurile cu all-inclusive din Mamaia, Jupiter, sau pentru zona de seniori sau familii care cauta servicii de tratament - sunt cateva hoteluri in Eforie Nord cu servicii foarte bune, si care sunt pline incepand din luna mai pana la finalul lui septembrie.Pe de cealalta parte insa din pacate avem acel litoral care intr-adevar ofera servicii sub-standardul european 2020. Avem un litoral unde lucrurile sunt amestecate, unde vedem plaje neingrijite, cu alge, cu mizerie, vedem un public efectiv delasator, un public care arunca gunoaie, un public care isi pune muzica tare desi sunt multi alti turisti in jurul sau. Avem acei vanzatori ambulanti care nu stim cate norme de igiena respecta, avem hoteluri in constructie, terase care se construiesc in timpul sezonului, terase care se darama in timpul sezonului, avem personal mai putin politicos, mai putin dornic sa ofere servicii in turism si mai mult dornic sa vina sfarsitul lunii sa-si incaseze leafa", a declarat acesta.In opinia acestuia, serviciile existente in cele doua segmente sunt bine conturate pentru a raspunde cererii de acolo, iar singura explicatie empirica pentru faptul ca exista o parte a litoralului "care nu ne place" este ca exista an de an o cerere mare pentru acest tip de servicii."Asadar, daca ne referim la prima parte a litoralului atunci lucrurile arata foarte bine, vedem un progres de la an la an, si sunt investitori care fac eforturi intra-adevar sa atraga acei turisti pretentiosi, care vin cu placere pe litoralul romanesc. Daca ne referim la cea de-a doua parte a litoralului vom vedea aceleasi probleme, criticate an de an, atat in mass media dar si de catre turisti.De ce se intampla acest lucru?", a precizat Ciprian Enea.Potrivit consultantului in turism atata timp cat exista o cerere pentru acest tip de servicii, o cerere ce exista an de an in ciuda unor alternative precum Bulgaria sau Grecia, atunci nu vom putea schimba aceste parti ale litoralului."Este adevarat ca ar fi de preferat sa avem doar servicii de calitate, sa avem un litoral asa cum au vecinii nostri bulgari, greci, croati si nu numai, dar au trecut deja 30 de ani de cand am tot sperat sa avem o alta fata a litoralului romanesc, acolo unde ea nu arata cum trebuie, repet, nu as vrea sa generalizam. Dar atata timp cat vom avea public, cat cererea va fi foarte mare pentru genul acesta de servire pe plaja, ambulanta , cu porumb fiert, cu hamsia scoasa dintr-o oala si mamaliga din alta oala de doi baieti imbracati in bucatar, cu prosoape unul langa celalalt, cu persoane care dau manelele la maxim, si atata timp cat vom mai vedea acele plaje supraaglomerate, din pacate inseamna ca avem si astfel de public printre noi. Si orice am face, atata timp cat exista cerere nu va intarzia sa apara si oferta.Evident ca am putea sa impunem niste norme mai stricte cu privire la regimul de folosinta pentru plaje, sau am putea sa implicam autoritatile locale si centrale pentru a educa acest public pe care an de an il aratam cu degetul, dar care iata este la fel de numeros. Vorbim despre o a doua generatie, daca nu a treia, ce s-a format in ultimii 30 de ani si care continua sa consume acest produs pe care multi alti romani nu-l agreeaza si de care se izbesc practic in timpul vacantelor. Cu un astfel de litoral este insa extrem de greu daca nu imposibil sa atragi acei turisti straini pe care-i tot visam an de an si care vin intr-un numar din ce in ce mai mic pe litoralul romanesc", a spus acesta.Expertul in turism respinge idea turistului roman ca turist captiv, in special in contextul in care are alternative precum Grecia sau Bulgaria la indemana."In momentul de fata toata lumea plateste vacanta pe litoral. Fie ca o face cu banul jos, fie ca o face cu vouchere de vacanta sau ca o face beneficiind de mici discount-uri sub diverse forme - litoralul este o destinatie unde nu te duci daca nu beneficiezi de resurse financiare cat de cat, in functie de hotelul si serviciile dorite.Chiar daca acestia se duc si la bulgari si la greci, sau poate se duc si la Monte-Carlo, la Nisa, sau altundeva, deci daca sunt turisti de 3 stele care se duc in Grecia sau Bulgaria, atunci se duc si pe litoralul romanesc la 3 stele macar un weekend sau doua, daca sunt turisti de Monte Carlo, se vor duce in Mamaia la o cazare de 1.500-2.500 de euro pentru un weekend.Pana la urma este un mare plus pentru litoralul romanesc, ca mai are cota pentru romani, va trebui sa fim bucurosi si mandri ca in continuare romanii merg pe litoralul romanesc. Din pacate, vorbim de doua categorii de servicii, doua categorii de public, sunt doua fete diferite ale litoralului nostru. Poate doar prin actiunea directa a autoritatilor centrale si locale am putea aveam din ce in ce mai putine zone care ne deranjeaza, pe acest segment care nu ne place, ce e criticat an de an, dar care din pacate iata ca este viu si continua sa atraga, intr-un mod greu de explicat, foarte multi romani", a concluzionat Ciprian Enea.