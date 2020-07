Razie in Satul de Vacanta din Constanta. Autoritatile au dat amenzi de aproape 120.000 de lei

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, sambata, de la ora 21 si pana duminica, la ora 2.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta, jandarmi din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Romane, politisti locali, reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca si cei de la Protectia Consumatorului au desfasurat actiuni de control in Satul de Vacanta din municipiul Constanta."In acest context, au fost legitimate peste 300 de persoane si verificate 45 de societati comerciale si 71 de autoturisme. Au fost aplicate 136 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 118.000 de lei, dintre care 34 pentru nerespectarea cadrului legislativ circumscris starii de alerta, 54 pentru fapte de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, 18 pentru activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si 8 pentru abateri constatate privind circulatia pe drumurile publice", se arata in comunicat.In urma actiunilor desfasurate, politistii au constatat doua infractiuni : portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase si conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice.Totodata, au fost retinute doua permise de conducere si un certificat de inmatriculare.