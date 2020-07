Scandal in parcarea unui club din Mamaia. Un barbat a fost ranit si transportat la spital

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, duminica, in jurul orei 6.15, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia au fost sesizati, prin SNUAU 112, despre un scandal care ar fi avut loc in parcarea unui club din statiunea Mamaia."La fata locului, politistii au stabilit faptul ca trei barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 31 de ani, care se aflau in stare de ebrietate, au participat la scandalul in cauza, conflictul fiind aplanat de catre o echipa de jandarmi din cadrul Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Romane, care se afla in timpul exercetarii atributiilor de munca in zona mentionata. Astfel, jandarmii au sanctionat contraventional persoanele in cauza, conform Legii 61/1991 pentru provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri sau localuri publice", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Unul dintre barbati a fost preluat de o ambulanta si transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, fiind in stare avansata de ebrietate si avand escoriatii la nivelul palmelor si genunchilor.Pana in prezent niciuna dintre persoanele implicate nu a depus plangere.