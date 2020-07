Seful Politiei Constanta si un adjunct, schimbati din functie, dupa aparitia imaginilor cu turistii care s-au prins in hora la Mamaia

Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat, joi, ca, in urma aparitiei imaginilor cu turistii care s-au prins in hora la Mamaia, o comisie din cadrul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne a evaluat masurile dispuse prin instituirea starii de alerta pentru prevenirea raspandirii SARS-Cov2, in statiunea Mamaia, de catre Inspectoratul de Politie Judetean Constanta si Politia Statiunii Mamaia."In urma analizei situatiei constatate s-au dispus urmatoarele: Cu data de 30 iunie 2020, sefului I.P.J Constanta i-a fost intrerupta mentinerea in serviciu, dupa implinirea varstei standard de pensionare. Cu data de 1 iulie 2020, s-a dispus incetarea imputernicirii adjunctului sefului I.P.J Constanta pe linie de ordine public", a transmis IGPR.Totodata, sursa citata a precizat ca prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, cu data de 1 iulie 2020, comisarul-sef de politie Gluga Constantin Adrian a fost imputernicit sa indeplineasca, pe o perioada de 3 luni, atributiile functiei de inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta.Cu data de 1 iulie 2020, prin dispozitie a inspectorului general al Politiei Romane, comisarul de politie Nucu Marian a fost imputernicit sa indeplineasca atributiile functiei de adjunct al sefului Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, pe o perioada de 3 luni."Totodata, pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice pe durata sezonului estival, Politia Romana a suplimentat numarul efectivelor care actioneaza. Astfel, 182 de politisti din structurile de ordine publica, investigatii criminale, criminalistica si combaterea criminalitatii organizate au fost delegati la nivelul I.P.J. Constanta. In total, peste 500 de politisti actioneaza pe litoral cu mijloacele tehnice din dotare pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice. Zilnic, 86 de patrule sunt in teren pentru a interveni la sesizarile semnalate si a proteja drepturile si libertatile cetatenesti", a mai transmis IGPR.Politia Romana continua activitatile in sistem integrat alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu in scopul prevenirii si combaterii criminalitatii si al raspandirii SARS-Cov2.Ministrul de Interne, Marcel Vela , a fost, miercuri, la Constanta si a declarat ca echipajele nu erau bine organizate.