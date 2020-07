Terasa din Mamaia, inchisa temporar si amendata cu 20.000 de lei. Rezultatele controalelor de pe litoral, in ultimele 24 de ore

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului ( IPJ ) Constanta, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul IPJ, jandarmi , politisti locali, precum si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Teritorial de Munca, Directiei Sanitar-Veterinare, Directiei de Sanatate Publica si cei de la Protectia Consumatorului au continuat activitatile de verificare a respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, in zonele aglomerate, precum piete, terase sau cluburi in aer liber, dar si in mijloacele de transport in comun.Astfel, la data de 4 iulie, la nivelul judetului Constanta au fost verificate 115 societati comerciale si au fost aplicate 92 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 173.000 de lei, dintre care 43 pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, noua pentru activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, sase pentru fapte de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice si sase pentru incalcarea normelor sanitar-veterinare."Totodata, in urma unui control efectuat la o societate comerciala cu punctul de lucru in statiunea Mamaia, s-a dispus aplicarea unei sanctiuni contraventionale in valoare de 20.000 de lei si suspendarea activitatii operatorului economic pana la remedierea deficientelor, conform Ordonantei 21/1992, de catre lucratori din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta", se arata in comunicatul IPJ Constanta.Sursa citata mentioneaza ca politisti de investigare a criminalitatii economice si ordine publica, impreuna cu lucratori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca, Directiei de Sanatate Publica si cei de la Protectia Consumatorului, au desfasurat actiuni pe raza municipiilor Mangalia si Medgidia. Astfel, au fost verificate 13 societati comerciale, ocazie cu care s-a constatat o infractiune la Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.In urma activitatilor, au fost aplicate 15 sanctiuni contraventionale, in valoare de 67.500 de lei, si au fost ridicate ridicate, in vederea confiscarii, bunuri in valoare totala de 2.690 de lei. Totodata, unui operator economic i-a fost restrictionata activitatea de preparare si comercializare de alimente.