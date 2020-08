VIDEO Club din Mamaia, amendat de politisti cu 20.000 de lei deoarece nu a inchis la miezul noptii si nu era respectata distantarea fizica

Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca noaptea trecuta politistii si jandarmii constanteni au verificat mai multe societati comerciale pentru prevenirea si limitarea raspandirii COVID-19, precum si pentru respectarea legislatiei in vigoare in ceea ce priveste regulile de distantare sociala, dar si programul de functionare al localurilor."Avand in vedere faptul ca era trecut de ora 00.00, deci in afara programului de functionare legal, potrivit normelor in vigoare, dar si constatarea directa a fortelor de ordine cu privire la nerespectarea masurilor de distantare sociala, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia, impreuna cu jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila Tomis Constanta au patruns in incinta societatii comerciale, iar administratorului in cauza i-au fost puse in vedere motivele mai sus mentionate, fapt pentru care a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare totala de 20.000 de lei", a transmis IPJ Constanta.Societatea respectiva este un club din nordul statiunii Mamaia.Sursa citata a mai precizat ca la activitate au participat doi politisti si opt jandarmi, a caror interventie nu a fost necesara si care au fost prezenti pentru preintampinarea unor incidente nedorite.