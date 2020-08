VIDEO Constanta: Amenzi in valoare de 3.500 de lei, in urma unui concert sustinut de Vali Vijelie

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, vineri, in jurul orei 22.15, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in fata unei terase din zona Mamaia Sat, mai multe persoane s-ar fi adunat pentru a urmari un concert."Politistii au folosit rampele autospecialelor din dotare, impreuna cu avertismente verbale, pentru a dispersa multimea, iar persoanele prezente s-au conformat", au afirmat reprezentantii IPJ Constanta.Administratorul societatii comerciale respective a fost sanctionat cu amenda in valoare de 2.500 de lei, la Legea 61/1991, pentru organizarea de petreceri si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor.De asemenea, interpretul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 1.000 de lei, la Legea 61/1991, pentru tulburarea linistii locatarilor prin producerea de zgomote, larma sau prin folosirea oricarui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare.Cantaretul care a sustinut concertul respectiv a fost Vali Vijelie.