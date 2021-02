VIDEO Incendiu in Constanta intr-un bloc de pe Bulevardul Mamaia. O femeie se afla in stop cardio-respirator

Blocul este situat in apropierea Spitalului Militar de Urgenta dr. Alexandru Gafencu pe Bulevardul Mamaia.Reprezentantii ISU Dobrogea au transmis ca o victima se afla in stop cardio-respirator:"In aceste momente se intervine cu 3 autospeciale de stingere si cu o scara la un apartament situat la etajul sase dintr-un bloc cu sapte nivele. Apartamentul arde generalizat, cu flacara deschisa si degajare mare de fum. Din pacate este si o victima, o femeie, care in momentul de fata se afla in stop cardio-respirator. Avem trei ambulante la fata locului si ii acorda prim-ajutor medical proprietarei apartamentului".