Craniul unui mamut preistoric, readus la lumină la Palatul Culturii din Iași FOTO

Unicul craniu de Mammuthus trogontherii descoperit pe teritoriul României, vechi de aproximativ 350.000 de ani, este expus din nou publicului după un amplu proces de restaurare. De asemenea, peste 120 de lucrări de artă românească sunt expuse în noua Galerie de Artă Românească a Palatului Culturii din Iaşi, anunţă Ministerul Culturii.

Descoperit în anii 1956-1957 la Holboca (Iaşi), acest exemplar, restaurat de paleontologul Bogdan Haiduc împreună cu experţii Ligia Teodor şi Mihai Spiridon, oferă o perspectivă rară asupra evoluţiei speciilor şi asupra legăturii dintre ştiinţă, natură şi cultură.

Exponatul poate fi admirat în Holul de Onoare al Palatului Culturii.

După mai bine de un sfert de secol petrecut în întunericul depozitelor, capodopere semnate de Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Ion Andreescu, Ştefan Dimitrescu, Constantin D. Stahi, Sava Henţia sau Emanoil Bardasare pot fi admirate acum în cadrul unei expoziţii permanente care redau strălucirea patrimoniului artistic naţional.

Lucrările au fost restaurate de specialiştii Centrului de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, iar cele cinci săli de expunere oferă o călătorie vizuală prin istoria artei româneşti din secolele XIX–XX, cu accent pe perioada interbelică şi legăturile şcolii ieşene cu marile curente europene.

„Restaurarea şi redeschiderea acestor colecţii nu înseamnă doar readucerea la lumină a unor opere şi descoperiri, ci şi o formă de respect faţă de munca cercetătorilor, a restauratorilor şi a tuturor celor care asigură continuitatea valorilor culturale şi le fac accesibile publicului larg”, a spus Demeter András István, ministrul Culturii.

