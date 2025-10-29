Craniul unui mamut preistoric, readus la lumină la Palatul Culturii din Iași FOTO

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 17:43
157 citiri
Craniul unui mamut preistoric, readus la lumină la Palatul Culturii din Iași FOTO
Unicul craniu de Mammuthus trogontherii descoperit pe teritoriul României FOTO Facebook/Ministerul Culturii

Unicul craniu de Mammuthus trogontherii descoperit pe teritoriul României, vechi de aproximativ 350.000 de ani, este expus din nou publicului după un amplu proces de restaurare. De asemenea, peste 120 de lucrări de artă românească sunt expuse în noua Galerie de Artă Românească a Palatului Culturii din Iaşi, anunţă Ministerul Culturii.

Descoperit în anii 1956-1957 la Holboca (Iaşi), acest exemplar, restaurat de paleontologul Bogdan Haiduc împreună cu experţii Ligia Teodor şi Mihai Spiridon, oferă o perspectivă rară asupra evoluţiei speciilor şi asupra legăturii dintre ştiinţă, natură şi cultură.

Exponatul poate fi admirat în Holul de Onoare al Palatului Culturii.

După mai bine de un sfert de secol petrecut în întunericul depozitelor, capodopere semnate de Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Ştefan Luchian, Nicolae Tonitza, Ion Andreescu, Ştefan Dimitrescu, Constantin D. Stahi, Sava Henţia sau Emanoil Bardasare pot fi admirate acum în cadrul unei expoziţii permanente care redau strălucirea patrimoniului artistic naţional.

Lucrările au fost restaurate de specialiştii Centrului de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, iar cele cinci săli de expunere oferă o călătorie vizuală prin istoria artei româneşti din secolele XIX–XX, cu accent pe perioada interbelică şi legăturile şcolii ieşene cu marile curente europene.

„Restaurarea şi redeschiderea acestor colecţii nu înseamnă doar readucerea la lumină a unor opere şi descoperiri, ci şi o formă de respect faţă de munca cercetătorilor, a restauratorilor şi a tuturor celor care asigură continuitatea valorilor culturale şi le fac accesibile publicului larg”, a spus Demeter András István, ministrul Culturii.

AUR şi-a lansat candidatul la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. "Singurul care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu"
AUR şi-a lansat candidatul la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. "Singurul care îl poate învinge pe Marcel Ciolacu"
AUR şi-a prezentat oficial miercuri, 29 octombrie, candidatul pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău în persoana lui Ştefăniţă Avramescu, despre care preşedintele...
Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
Revolta lui Ponta după ultima decizie a lui Bolojan: „O țară condusă de oamenii lui Soros”
Premierul Bolojan trebuie să retragă de urgență nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, consideră Victor Ponta. În caz contrar, Executivul va da impresia că România e...
#mamut, #craniu, #Palatul Culturii , #expozitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Gigi Becali pe presedintele Nicusor Dan, dupa ce au dat "nas in nas" la sfintirea Catedralei! "Sa stii ceva"
ObservatorNews.ro
O clujeanca si-a inchis balconul cu tot cu teava de gaze a blocului. Are 15 zile pentru a-l demola
Adevarul.ro
O batrana uitata de un vas de croaziera pe o insula din Marea Bariera de Corali, gasita moarta

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spitalul în care medicii au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin. Acum riscă să ajungă după gratii VIDEO
  2. Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
  3. Craniul unui mamut preistoric, readus la lumină la Palatul Culturii din Iași FOTO
  4. Dublura legendară a dictatorului Iosif Stalin a murit la 102 ani. A fost folosit inclusiv ca momeală în timpul conferinței de la Ialta din 1945
  5. S-a aflat ce-a făcut Patriarhia cu banii primiți de la Gigi Becali pentru Catedrala Mântuirii Neamului
  6. Putin, mesaj pentru Zelenski, după ce armata rusă a încercuit-o pe cea ucraineană la Pokrovsk. "Să facă la fel ca la Azovstal"
  7. Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
  8. Este pregătit Occidentul să înfrunte amenințarea nucleară a lui Putin? Analiză din The Telegraph
  9. Emisarul lui Putin în SUA dezvăluie când se va încheia războiul din Ucraina
  10. Incendiu devastator la o hală din Satu Mare. Peste 50 de tone de cereale și utilaje agricole au fost distruse. Cea mai probabilă cauză