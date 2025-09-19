Managerul Spitalului Municipal Caransebeș a fost ridicat de DNA pentru luare de mită. În dosar mai sunt cercetate alte două persoane

Managerul Spitalului Municipal Caransebeș a fost ridicat de DNA pentru luare de mită. În dosar mai sunt cercetate alte două persoane
Sediul DNA FOTO: Facebook/DNA

Managerul Spitalului Municipal Caransebeș (județul Caraș-Severin), Singh Bhupinder, a fost ridicat de procurorii DNA Timișoara și dus la audieri într-un dosar de luare de mită.

Alte două persoane, un consilier județean din Caraș-Severin, dar și un om de afaceri din Caransebeș, sunt și ei cercetați în același dosar.

Procurorii DNA au făcut percheziții la spital, la sedii de firmă și la locuințele suspecților.

Perchezițiile procurorilor DNA Timișoara au avut loc joi seară, 18 septembrie, atât la Caransebeș, cât și în localitatea Armeniș din județul Caraș-Severin, la Spitalul Municipal Caransebeș, la sedii de firmă și la locuințele suspecților.

Cei vizați de anchetatori, în acest caz, sunt managerul Spitalului Municipal Caransebeș, dr. Singh Bhupinder, consilierul județean Ionel Dragomir, care este și om de afaceri, precum și patronul unei pizzerii din Caransebeș.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente și computere.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Singh Bhupinder, care ocupa funcția de manager al Spitalului Municipal Caransebeș, un cetățean de naționalitate indiană, dar cu cetățenie română, ar fi încheiat, prin atribuire directă, mai multe contracte cu două firme pentru o serie de lucrări de modernizare a spitalului. Pentru aceasta ar fi primit diverse sume de bani.

Dr. Singh Bhupinder, care este medic de chirurgie plastică și reparatorie, a fost numit manager al Spitalului Municipal din Caransebeș în luna mai 2025. În trecut, a fost director medical în spital și consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătății.

Cei trei suspecți au fost ridicați de anchetatori și aduși la Timișoara, la sediul DNA, pentru audieri.

