De la Manager la Leader

Sunt zilnic activă pe LinkedIn pentru a mă documenta mai ales, legat de ce se întâmplă în zona forțelor de muncă: ce trenduri sunt, ce joburi noi apar, ce denumiri noi apar, sau poate chiar domenii noi și nu de puține ori mă pierd fascinată în citit. Săptămâna trecută, fiind și activă în calitate de recrutor, mi-a atras atenția, ca niciodată, faptul că multe CV-uri conțineau experiența de “manager”.

E adevărat că noi am adoptat termenul ca atare din limba engleză și “pe vremuri” manager însemna să ai în subordine oameni, ceea ce nu e în directă corelație cu acest cuvânt în limba engleză. Dar chiar și așa, doar această titulatură, parcă automat crește și nivelul de competențe și responsabilități. Cred că la asta s-au gândit unii oameni care au denumit un rol, spre exemplu, Front Office Manager.

E bine să fii mereu la curent și să nu cazi în capcana titlului, însă așteptările ar trebui să fie egale de ambele părți, zic eu, și un Front Office Manager care acceptă acest rol să știe că, de fapt, are competențe ca ale unui Asistent Manager în timp ce gestionează și lucrul cu publicul, dar și angajatorul să fie pregătit să recompenseze acest job 2 în 1. Mă tem că nu se întâmplă chiar așa.

Unele organizații, prevăzătoare cu acest efect al titlurilor nu tocmai aliniate cu fișa postului, au adaptat și umanizat denumirea, iar astăzi un Manager a devenit People Leader. Iar în acest exemplu de People Leader, chiar asta îți dorești, ca o persoană care are responsabilități pentru o echipă întreagă să fie un leader și să se afișeze ca un leader. Să ia decizii, să intervină, să premieze și să echilibreze tensiuni în echipă. Se schimbă substanțial dinamica atunci când ne alegem cuvintele potrivite, și mai mult decât atât, așezăm responsabilitățile potrivite pe umerii cui le poate duce.

Ads

Cred că așa nu am mai avea situații de frustrare sau turnover de personal, dacă am seta în cuvinte clare așteptările de ambele părți, încă de la începutul contractului (de muncă). Câți dintre noi nu au folosit filtrele de căutare joburi după cuvinte din acestea în trend, ca apoi rezultatele căutărilor să fie reduse la… nimic relevant?!

Interesant este că avem cu toții flexibilitatea să redenumim și să adaptăm noilor condiții de piață și noii generații titulatura rolurilor. Nu înseamnă că vor avea alt cod COR, în niciun caz, ci înseamnă că le facem mai cu înțeles și ancorate în ce vrem să obținem.

Adaptarea și schimbarea ar trebui să fie procese continue și, când credem că am terminat, să tragem aer în piept și să recunoaștem că nu e nici pe departe așa.

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Leader, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads