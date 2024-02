Puterea managerului stă în echipă

Văd destul de des promovate joburi din diverse domenii, fie pe rețele de socializare fie pe rețelele clasice de networking și recrutare, care mai de care cu denumiri pompoase care într-o proporție covârșitoare conțin și cuvântul manager.

Cuvântul în sine te induce în eroare, căci suntem obișnuiți ca managerul să coordoneze oameni și activități. Ei bine, da, așa e. Pe de altă parte, fiind un cuvânt adoptat, el înseamnă în engleză și gestionarea la nivel competență maximă a unor resurse (pot fi chiar administrative, organizare de evenimente, etc.).

Dar ce ne facem însă cu ego-ul care succeda acest titlu al jobului? Când un om aplică la un job cu denumirea de manager, și în fapt, el nu coordonează echipa, este manageriază situații cu ceea ce are la îndemână.

Managerul va depinde întotdeauna de echipă, fie că are în subordine angajați, fie că prin natura competențelor, trebuie să pună în mișcare mai mulți oameni și mai multe resurse. El tot trebuie să gestioneze procese și să pună în mișcare oameni.

Din experiența, pot spune că oamenii sunt atașați de denumirea jobului, o fi vreo cutumă socială în țara noastră, ne dorim să părem importanți, și contează ce scrie în semnătură sau pe cartea de vizită. Poate noi, ca recrutori, sau angajatori, am putea ține cont și de acest aspect: nu vom putea adapta fișa postului de fiecare dată, sau va trebui să "dăm în utilizare" și sarcini care nu sunt plăcute sau ușoare, dar dacă pentru candidat denumirea postului contează, atunci eu consider că e o investiție minimă pe care o putem face sau aproba.

Tot din categoria lucruri care nu costă, dar aduc impact în viața de manager este ce poți oferi gratis de la tine dar neprețuit pentru angajat?

Poate fi o titulatură (Senior, Expert, Manager, Lider), sau un program de lucru adaptat nevoilor sale și nevoilor la job (spre exemplu să înceapă programul la 8 și să termine la 16:30), sau expunere, vizibilitate și promovare. Are idei fascinante,care pot fi replicate, este genial, dar nu îi poți oferi acum alt rol, pentru că nu există. Cel puțin îi poți face cunoscută munca, și te poți asigura că va fi primul luat în considerare la următorul val de promovări.

Exemplele date de mine sunt niște acte de curaj, care nu îți vor garanta retenția angajaților, dar cu siguranță, când vor avea de ales dacă să rămână sau să plece, o să cântărească enorm modul în care au fost tratați. Iar ca manager, dacă echipa nu te urmează, te vei afla într-una în proces de reconstrucție.

Managerii fără angajați în subordine trebuie să se prețuiască și să arate mereu integritate, organizare și să se țină de deadline. Va fi apreciat simțul fin cu care vor alinia omul potrivit la locul potrivit cu taskul potrivit, și își vor câștiga susținători atunci când livrează ce spun că vor livra. De așteptat este ca ei să depindă de mai puțini factori externi, și atunci sunt direct trași la răspundere când ceva nu merge tocmai bine.

Ca și angajat, cum te valorizezi în rolul pe care îl ai?! Prin a fi deschis la nou! Aici mă refer la dorința de a învăța mereu ceva nou, și nu de a spune "asta am mai făcut", "asta nu a mers", "cu X persoana am mai vorbit, nu a acceptat oferta", ci mai degrabă de a fi adaptabil și de a asculta.

Disponibilitate mai înseamnă să fii capabil să înveți să faci același lucru în moduri diferite, și mai înseamnă să fii deschis să încerci lucruri noi, chiar știind că vei greși. Să lași mândria la o parte și când un coleg face ceva ce este nemaivăzut, să ai impulsul automat pe apreciere și admirație și să te bucuri sincer.

Să fie cu inspirație viața tuturor managerilor!

-----------

Sunt Luiza Rotariu, People Manager, cu experienta in coordonare si dezvoltare de echipe de vanzari ce depaseste 10 ani. Am invatat pe calea grea, cea in care gresesti dar primesti lectii de neuitat, si am avut norocul sa lucrez cu cei mai ambitiosi oameni posibil, uneori mai ambitiosi decat mine - si aceasta e tot o lectie de invatat. Sunt aici ca sa dezbat subiecte, care uneori sunt inconfortabile si alteori provocator de dezbatut in fata multimilor, toate cu scopul de a aduce in atentie puterea personala a fiecaruia dintre noi! Sa incepem!

